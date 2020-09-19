Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.7
воздух +11
море +24

Власть

Севастопольцев приглашают на бал

В Севастополе во второй раз пройдет бал на площади Нахимова. Станцевать сможет каждый желающий, вход – свободный, танцевальные навыки не важны, главное - соблюсти нарядный дресс-код.

Севастопольский бал состоится в воскресенье, 20 сентября, в 18:00 на площади Нахимова.

Дресс-код события – нарядный:

Для дам – летящие платья/юбки;

Для мужчин – костюм/брюки, рубашка/парадная форма.

Участников и гостей события ждет блестящая танцевальная программа, мастер-классы от танцмейстеров Большого Севастопольского Офицерского Бала, благодаря которым каждый сможет с легкостью освоить прекрасные вальсы, кадрили, польки и многие другие танцы, которые традиционно входят в бальную программу, выступления мастеров вокального и хореографического искусства, праздничный фейерверк.

Пары будут кружиться под волшебную музыку великих мировых и отечественных композиторов – Чайковского, Римского-Корсакова, Свиридова, Шостаковича, Хачатуряна, Прокофьева, Штрауса, Верди, Оффенбаха, Зуппе, Моцарта, Брамса и многих других, которая будет исполняться вживую Севастопольским государственным симфоническим оркестром под управлением Владимира Кима.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 19 сентября. Сегодня, 19 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Россиянка подобрала в Крыму водоплавающего кота. Екатеринбурженка Наталья Дикушина подобрала в Крыму котенка, который оказался настоящим морским жителем – животное любит воду и даже плавает в открытой воде.

Какой сегодня праздник 18 сентября. Сегодня, 18 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Севастопольцев зовут поучиться альпинизму и серфингу на экстрим-фесте. С 18 по 20 сентября в Севастополе у подножия горы Гасфорта пройдет фестиваль экстремальных видов туризма «XFEST 2020».

Жилплощадь
В Севастополе женщина может лишиться квартиры из-за поездки в Донецк

В Севастополе женщина может лишиться квартиры из-за поездки в Донецк

Надолго оставляя квартиру без присмотра, можно стать жертвой мошенников и потерять жилье. Как такое возможно, рассказала немолодая жительница Севастополя Лариса Ивановна В.

Коронавирус в Крыму
В Минздраве пока не ожидают вторую волну коронавируса

В Минздраве пока не ожидают вторую волну коронавируса

Прежде чем говорить о второй волне коронавируса, надо дождаться завершения первой.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
Как российских туристов обманывают с жильем в Крыму

Как российских туристов обманывают с жильем в Крыму

Отдохнувший в Крыму россиянин раскрыл схему обмана туристов в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации