Севастопольцев приглашают на бал

В Севастополе во второй раз пройдет бал на площади Нахимова. Станцевать сможет каждый желающий, вход – свободный, танцевальные навыки не важны, главное - соблюсти нарядный дресс-код.

Севастопольский бал состоится в воскресенье, 20 сентября, в 18:00 на площади Нахимова.

Дресс-код события – нарядный:

Для дам – летящие платья/юбки;

Для мужчин – костюм/брюки, рубашка/парадная форма.

Участников и гостей события ждет блестящая танцевальная программа, мастер-классы от танцмейстеров Большого Севастопольского Офицерского Бала, благодаря которым каждый сможет с легкостью освоить прекрасные вальсы, кадрили, польки и многие другие танцы, которые традиционно входят в бальную программу, выступления мастеров вокального и хореографического искусства, праздничный фейерверк.

Пары будут кружиться под волшебную музыку великих мировых и отечественных композиторов – Чайковского, Римского-Корсакова, Свиридова, Шостаковича, Хачатуряна, Прокофьева, Штрауса, Верди, Оффенбаха, Зуппе, Моцарта, Брамса и многих других, которая будет исполняться вживую Севастопольским государственным симфоническим оркестром под управлением Владимира Кима.

В тексте использованы материалы: Форпост

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