Севастополь исчерпывает резервы в борьбе с коронавирусом

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С начала недели объем коечного фонда в городе сократился на 25 процентов.

В Севастополе сократился объем коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусной инфекцией. С начала текущей недели в медучреждениях города была заполнена четверть имеющихся мест, и этот показатель упал с 39% – в понедельник до 14% – к пятнице.

«Свободный коечный фонд у нас на сегодня – 14%. У всех <регионов> повысилась заболеваемость, видимо, связано с осенним сезоном, – общероссийский показатель 19% свободного коечного фонда», – сообщил на заседании оперативного штаба вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.

В настоящее время в городе имеется 465 коек, свободными из которых остаются 65.

По словам Александра Кулагина, в понедельник после ремонта планируется открытие части инфекционной больницы, где дополнительно возможно разместить еще около 30 коек. Пока же данное учреждение заполнено на 100%, о чем ранее заявила главврач больницы Инга Матяж.

Как отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, в скором времени город ожидает поставку специализированного оборудования из федерального центра. Сейчас правительство региона прорабатывает варианты для размещения еще одного профильного модуля.

«Надо принять решение, где этот модуль поставить. Я так понимаю, в инфекционной больнице – мест нет. Есть предложение – сделать это в девятой больнице, что, в том числе, позволит освобождать какие-то корпуса, возвращать те плановые вещи, которыми девятая больница занималась», – заявил врио губернатора.

В тексте использованы материалы: Форпост

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