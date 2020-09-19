Развожаев примет присягу губернатора Севастополя 2 октября

Победивший на выборах губернатора Севастополя Михаил Развожаев планирует провести торжественную церемонию вступления в должность 2 октября.

Он сообщил, что после вступления в течение месяца представит новый состав правительства города, передает «Новый Севастополь».

«Вступлю в должность, принесу присягу, я думаю, что 2 октября. Почему такая пауза? Потому что все-таки нужно подготовиться – это важное политическое событие, и есть люди, которые должны приехать на это мероприятие. В общем, это не мое какое-то желание или блажь. Это все-таки статус города федерального значения и хочется все-таки провести это мероприятие достойно. Это люди, с которыми нам надо будет взаимодействовать для решения вопросов Севастополя», – сообщил Развожаев.

Он добавил, что церемония не будет стоить дорого. При этом глава города не стал говорить о возможных кадровых переменах. «После вступления в должность у меня есть месяц на то, чтобы сформировать новое правительство. Действующее уйдет в отставку. Не хочу сейчас ничего анонсировать, у меня сейчас есть такой период, чтобы подвести итоги, посмотреть ключевые параметры эффективности», – сказал Развожаев.

13 сентября в регионе прошли выборы губернатора. За Развожаева отдали голоса 85,72% избирателей, которые приняли в них участие.

Михаил Развожаев возглавил Севастополь в качестве исполняющего обязанности губернатора города 12 июля 2019 года. На этом посту он сменил избранного губернатора Дмитрия Овсянникова, покинувшего пост 11 июля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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