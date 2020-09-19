Прогноз погоды в Крыму на субботу 19 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 19 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами порывы 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами порывы 15-20 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (В центральных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами порывы 15-20 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (местами порывы 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 20, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер С 20 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 78 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 67 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 63 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 21, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 68 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 21, ночью от 11 до 14 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 81 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 21, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер С 19 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 72 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 59 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 17, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 71 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 23, в Керчи - 24, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 23, в Сочи - 25, в Турции - 28, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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