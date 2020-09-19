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Происшествия

Керчанин убил своего брата из-за детской обиды

15:40 суббота, 19 сентября 2020
Керчь

Керченский городской суд приговорил местного жителя к шести годам колонии строгого режима за умышленное избиение родного брата, который впоследствии скончался.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Утро в семье 30-летнего керчанина совместно с его 47-летним старшим братом и матерью началось с употребления спиртных напитков. К вечеру керчане употребили три бутылки самогона, приобретенного ими заранее. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, младший брат вспомнил о детской обиде на старшего брата, связанной с кражей братом золотой цепочки у отца младшего. Разозлившись от своих воспоминаний, молодой человек стал без предупреждения наносить удары ногами по всему телу брата», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что всего мужчина нанес своему брату более 15 ударов по телу и 10 по голове. «После драки подсудимый, вытащив брата на лестничную клетку подъезда, уложил на полу возле своей квартиры. После содеянного молодой человек отправился отдыхать. Утром мать узнала о смерти своего старшего сына, – уточнили в суде. – Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся».

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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