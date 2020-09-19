Какой сегодня праздник 19 сентября

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Сегодня, 19 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения cмайлика

Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа — День рождения «Смайлика».

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.

За более 30 лет своего существования «смайлик» стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было бы без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество «смайликов», несущих разную смысловую и эмоциональную окраску.

День российского оружейника

День оружейника в России — профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса России, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Он появился в России в 2010 году, благодаря, пожалуй, известному оружейнику современности — Михаилу Тимофеевичу Калашникову, создателю автомата АК-47.

Сегодня этот профессиональный праздник особенно отмечают в российских городах, где действуют оборонные предприятия. Но наибольшую радость появление новой даты доставило, конечно, жителям Ижевска, родины АК-47, и Тулы, города, который издавна славится традициями создания оружия. Здесь в этот день устраиваются праздничные шествия и митинги, концерты и салюты. В рамках праздничных мероприятий также проходит награждение государственными наградами отличившихся работников и ветеранов предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Михайлово чудо

Святой архангел Михаил - один из самых почитаемых в христианстве ангелов. В четверг, 19 сентября, церковь чествует День архистратига Михаила, а также вспоминает Михайлово Чудо.

Также сегодня, 19 сентября, отмечают такие праздники:

- День рождения домена .SU

- День памяти преподобного Архиппа Херотопского

- Октоберфест

- Всемирный день донора костного мозга

- День фармацевтического работника Украины

- День изобретателя и рационализатора Украины

- День сока в России

- День выгуливания настроения

- Международный день подражания пиратам (International Talk Like A Pirate Day)

- День «Мяу, как пират» (National Meow Like a Pirate Day) в США

- День папайи (National Pawpaw Day) в США

- День ирисового пудинга (National Butterscotch Pudding Day) в США

- День Конституции Непала

- День армии Чили

- День независимости Сент-Китс и Невис

Сегодня именины празднуют: Давид, Феоктист, Макар, Денис (Дионисий), Василиса, Михаил, Ромил, Андрей, Кириак, Кирилл, Авив, Зенон, Фауст, Фекла, Амалия, Андропелагия, Архипп (Архип), Евдоксий, Калодота, Сарапавон (Сарапамвон).

Что происходило 19 сентября в прошлые годы

1478 - окончил работу над картиной «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

1648 - открытие в Канаде первой таверны Жаком Буадоном.

1673 - взрыв крестьянского недовольства на Слобожанщине.

1841 - открытие первой международной железной дороги по маршруту Страсбург-Базель.

1851 - выход в свет первого номера газеты New-York Daily Times, позднее переименованной в New-York Times.

1864 - выдан патент на откидные сиденья машин в США.

1888 - прошел первый в истории конкурс красоты в бельгийском курорте Спа.

1891 - прибытие первых украинских поселенцев в Канаду, а именно в Монреаль.

1922 - основание журнала «Милиция» в СССР.

1941 - захват немецкими войсками Киева.

1985 - страшное землетрясение в Мехико.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 сентября. Какие праздники будут завтра?

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