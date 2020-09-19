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Курортный сезон

Как российских туристов обманывают с жильем в Крыму

07:47 суббота, 19 сентября 2020
Как российских туристов обманывают с жильем в Крыму

фото © Новости Крыма

Отдохнувший в Крыму россиянин раскрыл схему обмана туристов в Крыму.

Своей историей он поделился в блоге «Шурави Вояж» на платформе «Яндекс Дзен».

Как рассказал турист, он поехал отдыхать в Евпаторию и забронировал жилье в интернете. На вокзале его «встретила бабушка и повезла в квартиру». Подвох стал «проясняться» по дороге.

«Уже в такси бабуля сообщила нам пренеприятное известие, что та квартира, которую мы заказали, занята. Бабуля объяснила: «У жильцов заболел ребенок, и они продлили аренду. (...) Сами посудите, не выгонять же их с малышом на улицу«», — написал автор блога.

После этого, продолжил турист, его с семьей начали «возить по городу, предлагая жилье намного хуже и дальше от моря». Туристу пришлось поселиться в «скромной» квартирке, которая была «намного проще» выбранной изначально.

После этого, продолжил блогер, он написал о случившемся в интернете и получил множество комментариев, авторы которых описывали похожую схему, когда заранее оплаченное ими жилье не соответствовало действительности.

«Мошенники набирают себе жертв, обещают им жилье. (...) На вокзале людей встречает агент и с невозмутимым видом рассказывает историю про заболевшего ребенка или что-то другое. Получается, нельзя заказывать жилье через интернет, это небезопасно», — подытожил турист.

Ранее россиянин, побывавший в Абхазии, раскрыл наглую схему обмана, которую используют местные, чтобы нажиться на приезжих. По словам туриста, абхазские туристические компании продают экскурсии к популярным достопримечательностям по привлекательной цене, однако не говорят сразу, что входит в стоимость.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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