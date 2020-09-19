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Коронавирус в Крыму

Главный госпиталь для COVID в Крыму должны открыть до 29 сентября

15:06 суббота, 19 сентября 2020
Главный госпиталь для COVID в Крыму должны открыть до 29 сентября

фото © vesti92.ru

Новый госпиталь для размещения пациентов с COVID-19 на базе многопрофильного медицинского центра им. Н.А. Семашко глава республики Сергей Аксенов поручил открыть до 29 сентября.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Главой поставлена задача до 29 сентября решить вопрос по развертыванию этого коечного фонда, - подчеркнул Лясковский. – Мы надеемся, что все успеем – там есть технические моменты, не зависящие от нас, от медицины».

До этого времени строящийся на Московском шоссе многопрофильный медцентр рассматривался властями региона как резервный коечный фонд. Помимо него в республике, по словам чиновника минздрава, было развернуто 956 коек по плановым показателям и еще около250 коек дополнительно.

«Но мы видим, что у нас идет большое количество внебольничных пневмоний, то есть они занимают определенные провизорные койки. Поэтому было принято вынужденное решение: у нас стоит почти подготовленная больница Семашко, - пояснил Лясковский. – Планировали выделить 450 коек непосредственно для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пациентов с осложненной формой внебольничных пневмоний, связанных в том числе с COVID-19».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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