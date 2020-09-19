Общество
Двое крымчан прошли в финал отбора на Детское Евровидение
фото © Новости Крыма
Двое крымчан поборются за возможность представлять Россию на Детском Евровидении в финале отборочного всероссийского этапа.
По данным официального сайта, в отборе участвует 12-летняя воспитанница симферопольской музыкальной школы София Кирсенко с песней «Просто жить» и 14-летний Артем Фокин из Севастополя с песней «Возьми мою руку».
Всего в отборе на песенный конкурс участвуют 11 конкурсантов, среди которых есть дуэты. По данным онлайн голосования, в отборе лидирует 14-летний житель Оренбурга Рутгер Гарехт с песней «Дорога – моя судьба». Пока он набрал 24,75% голосов.
Известно, что финал отбора состоится 25 сентября по итогам голосования интернет-зрителей и жюри.
Детское Евровидение должно пройти в Варшаве (Польша) 29 ноября 2020 года в формате телемоста из-за пандемии COVID-19.
В прошлом году Россию на песенном конкурсе представлял дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней «A time for us». Ребята заняли 13 место в общем зачете.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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