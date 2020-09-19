Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.7
воздух +14
море +23

Общество

Двое крымчан прошли в финал отбора на Детское Евровидение

07:41 суббота, 19 сентября 2020
Двое крымчан прошли в финал отбора на Детское Евровидение

фото © Новости Крыма

Двое крымчан поборются за возможность представлять Россию на Детском Евровидении в финале отборочного всероссийского этапа.

По данным официального сайта, в отборе участвует 12-летняя воспитанница симферопольской музыкальной школы София Кирсенко с песней «Просто жить» и 14-летний Артем Фокин из Севастополя с песней «Возьми мою руку». 

Всего в отборе на песенный конкурс участвуют 11 конкурсантов, среди которых есть дуэты. По данным онлайн голосования, в отборе лидирует 14-летний житель Оренбурга Рутгер Гарехт с песней «Дорога – моя судьба». Пока он набрал 24,75% голосов.

Известно, что финал отбора состоится 25 сентября по итогам голосования интернет-зрителей и жюри.

Детское Евровидение должно пройти в Варшаве (Польша) 29 ноября 2020 года в формате телемоста из-за пандемии COVID-19.

В прошлом году Россию на песенном конкурсе представлял дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней «A time for us». Ребята заняли 13 место в общем зачете. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россиянка подобрала в Крыму водоплавающего кота. Екатеринбурженка Наталья Дикушина подобрала в Крыму котенка, который оказался настоящим морским жителем – животное любит воду и даже плавает в открытой воде.

Какой сегодня праздник 18 сентября. Сегодня, 18 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Севастопольцев зовут поучиться альпинизму и серфингу на экстрим-фесте. С 18 по 20 сентября в Севастополе у подножия горы Гасфорта пройдет фестиваль экстремальных видов туризма «XFEST 2020».

Много пьют: в Крыму предложили сократить новогодние каникулы. Сокращение часов продажи алкоголя в новогодние праздники не принесет должного эффекта, эффективней было бы сократить новогодние многодневные выходные.

Курортный сезон
Как российских туристов обманывают с жильем в Крыму

Как российских туристов обманывают с жильем в Крыму

Отдохнувший в Крыму россиянин раскрыл схему обмана туристов в Крыму.

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Общество
Двое крымчан прошли в финал отбора на Детское Евровидение

Двое крымчан прошли в финал отбора на Детское Евровидение

Двое крымчан поборются за возможность представлять Россию на Детском Евровидении в финале отборочного всероссийского этапа.

Бизнес
Интернет-провайдеры в Крыму объявили о повышении цен

Интернет-провайдеры в Крыму объявили о повышении цен

Интернет-провайдеры в Крыму вынуждены повысить цены на услуги из-за реализации мер «пакета Яровой».

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации