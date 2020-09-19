Дефицит воды в Крыму может привести к вспышке холеры

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Отключение воды в условиях изношенности водопровода и канализации может стать причиной попадания болезнетворных бактерий в воду.

Такое предположение сделал директор научно-производственной фирмы (НПФ) «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам Копачевского, сегодняшняя ситуация с водоснабжением во многом повторяет события 1994 года, когда Симферополь боролся со вспышкой холеры. В тот период город также жил в условиях дефицита воды.

«В тот период многие водопроводные магистрали имели свищи, было мало воды и производилось регулярное отключение участков водопровода, – сказал Копачевский. – Вода уходила в грунт. А рядом находились канализационные трубы, которые также имели свищи, и часть канализационных стоков уходила в грунт. Далее, когда давления не было, вода по обводненному грунту сообщалась и могла частично заполнять трубопроводы. Когда водоснабжение восстанавливалось, зараженная вода поступала к потребителю».

По мнению гостя эфира, настоящая ситуация во многом тождественна. Действенным способов избежать попадания загрязненных или неочищенных вод в трубопроводы он считает перекрытие только внутридомовых заглушек без опустошения водопроводных магистралей.

«Конечно, это трудоемкий процесс, но это позволит сохранить давление в сети, а значит – исключить попадания грунтовых вод непосредственно в водопровод и потребителю, – говорит Копачевский. – Существующие в Симферополе очистные станции обеспечивают полноценную очистку воды, чтобы к населению она поступала в таком же качестве необходимо решать проблему сетей».

Ранее в ГУП РК «Вода Крыма» приняли решение о переводе шести районов северной части Симферополя на подачу воды из скважин.

Подача воды по графику по причине нехватки воды на полуострове началась в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах в сентябре. Для осуществления бесперебойного водоснабжения, в социальных объектах были установлены емкости с водой. Кроме того, баки с водой были установлены в жилых кварталах города. По заявлению властей, ограничения могут продлиться до весны следующего года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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