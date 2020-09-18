Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчане жалуются на организацию питания ковидных больных ● Стало известно кто в Крыму первым получит прививку от COVID ● В Крыму 79 новых заражений коронавирусом за сутки ● Власти Крыма приостановил работу почти 50 объектов из-за COVID-19 ● Родившийся от инфицированной коронавирусом женщины ребенок в Симферополе не заразился
За сутки в Крыму скончались два пациента с COVID-19
За прошедшие сутки в Крыму скончались два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, говорится в сводке Минздрава республики.
Таким образом, с начала пандемии на территории региона скончались 46 человек с коронавирусом. Продолжают лечение 1202 пациентов, выздоровели более двух тысяч. Всего выявлено более 3,5 тысяч заболевших.
Под медицинским наблюдением числятся 2299 человек, под наблюдением на дому – 463 человека.
Как ранее сообщалось, за последние сутки в республике выявили 79 случаев COVID-19. Накануне еще один человек с коронавирусом скончался в Крыму.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стало известно кто в Крыму первым получит прививку от COVID. Первыми вакцину получат медики, работающие в «красной зоне», в ковидных госпиталях.
В Крыму 79 новых заражений коронавирусом за сутки. За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.
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Родившийся от инфицированной коронавирусом женщины ребенок в Симферополе не заразился. Врачи рассказали о состоянии ребенка, рожденного зараженной коронавирусом женщиной в Симферопольском роддоме №2.
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