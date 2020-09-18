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Коронавирус в Крыму

За сутки в Крыму скончались два пациента с COVID-19

11:59 пятница, 18 сентября 2020

За прошедшие сутки в Крыму скончались два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, говорится в сводке Минздрава республики.

Таким образом, с начала пандемии на территории региона скончались 46 человек с коронавирусом. Продолжают лечение 1202 пациентов, выздоровели более двух тысяч. Всего выявлено более 3,5 тысяч заболевших.

Под медицинским наблюдением числятся 2299 человек, под наблюдением на дому – 463 человека.

Как ранее сообщалось, за последние сутки в республике выявили 79 случаев COVID-19. Накануне еще один человек с коронавирусом скончался в Крыму.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно кто в Крыму первым получит прививку от COVID. Первыми вакцину получат медики, работающие в «красной зоне», в ковидных госпиталях.

В Крыму 79 новых заражений коронавирусом за сутки. За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.

Власти Крыма приостановил работу почти 50 объектов из-за COVID-19. Роспотребнадзор приостановил деятельность почти полусотни объектов за три месяца на срок от 30 до 90 дней.

Родившийся от инфицированной коронавирусом женщины ребенок в Симферополе не заразился. Врачи рассказали о состоянии ребенка, рожденного зараженной коронавирусом женщиной в Симферопольском роддоме №2.

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