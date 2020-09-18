Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.6
воздух +13
море +24

Коронавирус в Крыму

Врожденный иммунитет к COVID-19 может иметь до 50 процентов людей

20:56 пятница, 18 сентября 2020
Врожденный иммунитет к COVID-19 может иметь до 50 процентов людей

фото © pixabay.com

Исследователи выяснили, что специфический Т-клеточный иммунитет к коронавирусу наблюдается у 20-50% лиц, ранее не имевших контакта с вирусом.

Врожденный иммунитет к коронавирусу может иметь большее число людей, чем это считалось ранее. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает издание The Guardian со ссылкой на статью в British Medical Journal.

Издание ссылается на шесть исследований, согласно которым специфический Т-клеточный иммунитет к COVID-19 наблюдался у 20-50% лиц, которые не были подвержены контакту с этим вирусом.

При этом, по мнению авторов двух исследований, такая иммунная реакция может объясняться перекрестным иммунитетом, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов.

«Взятый вместе этот корпус исследований, задокументировавший врожденный иммунный ответ на SARS-CoV-2, может побудить лиц, планирующих меры против пандемии, пересмотреть предположения по поводу того, как измерять долю населения, восприимчивого (к коронавирусу – ред.), и размах эпидемии», - говорится в статье.

Отмечается, что таким образом, в порядке рабочей гипотезы высказываются сомнения в версии, что из-за обнаружения антител от COVID-19 у сравнительно небольшого числа людей пандемия коронавируса, предположительно, будет продолжаться долго.

«Исследование представляет собой веское напоминание того, что в иммунологии очень немногое является предустановленным», - говорится в публикации.

Так, «контакт не обязательно ведет к инфицированию, инфицирование не обязательно ведет к болезни, а болезнь не обязательно вызывает антитела, которые можно обнаружить», указывает British Medical Journal.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Переболевший коронавирусом крымчанин рассказал, что брать с собой в больницу. Пандемия коронавируса цепко держится за земной шар, не ослабляя хватку. Крымский полуостров не стал исключением. Житель Симферополя, глава многодетного семейства, подхватив опасную заразу, попал в больницу.

Маски обязательны: в Севастополе ужесточают меры против COVID. В Севастополе из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией возвратят обязательное соблюдение масочного режима в закрытых помещениях.

COVID-19 выявлен за сутки у 24 человек в Севастополе. Медики за минувшие сутки выявили в Севастополе 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки в Крыму скончались два пациента с COVID-19. За прошедшие сутки в Крыму скончались два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, говорится в сводке Минздрава республики.

Коронавирус в Крыму
В «Артеке» - вспышка заражений коронавирусом

В «Артеке» - вспышка заражений коронавирусом

В «Артеке» трое сотрудников заразились коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице международного детского центра в соцсети «ВКонтакте».

Коронавирус в Крыму
Врожденный иммунитет к COVID-19 может иметь до 50 процентов людей

Врожденный иммунитет к COVID-19 может иметь до 50 процентов людей

Исследователи выяснили, что специфический Т-клеточный иммунитет к коронавирусу наблюдается у 20-50% лиц, ранее не имевших контакта с вирусом.

Бизнес
Интернет-провайдеры в Крыму объявили о повышении цен

Интернет-провайдеры в Крыму объявили о повышении цен

Интернет-провайдеры в Крыму вынуждены повысить цены на услуги из-за реализации мер «пакета Яровой».

Коронавирус в Крыму
Переболевший коронавирусом крымчанин рассказал, что брать с собой в больницу

Переболевший коронавирусом крымчанин рассказал, что брать с собой в больницу

Пандемия коронавируса цепко держится за земной шар, не ослабляя хватку. Крымский полуостров не стал исключением. Житель Симферополя, глава многодетного семейства, подхватив опасную заразу, попал в больницу.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации