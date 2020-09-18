Коронавирус в Крыму
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Врожденный иммунитет к COVID-19 может иметь до 50 процентов людей
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Исследователи выяснили, что специфический Т-клеточный иммунитет к коронавирусу наблюдается у 20-50% лиц, ранее не имевших контакта с вирусом.
Врожденный иммунитет к коронавирусу может иметь большее число людей, чем это считалось ранее. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает издание The Guardian со ссылкой на статью в British Medical Journal.
Издание ссылается на шесть исследований, согласно которым специфический Т-клеточный иммунитет к COVID-19 наблюдался у 20-50% лиц, которые не были подвержены контакту с этим вирусом.
При этом, по мнению авторов двух исследований, такая иммунная реакция может объясняться перекрестным иммунитетом, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов.
«Взятый вместе этот корпус исследований, задокументировавший врожденный иммунный ответ на SARS-CoV-2, может побудить лиц, планирующих меры против пандемии, пересмотреть предположения по поводу того, как измерять долю населения, восприимчивого (к коронавирусу – ред.), и размах эпидемии», - говорится в статье.
Отмечается, что таким образом, в порядке рабочей гипотезы высказываются сомнения в версии, что из-за обнаружения антител от COVID-19 у сравнительно небольшого числа людей пандемия коронавируса, предположительно, будет продолжаться долго.
«Исследование представляет собой веское напоминание того, что в иммунологии очень немногое является предустановленным», - говорится в публикации.
Так, «контакт не обязательно ведет к инфицированию, инфицирование не обязательно ведет к болезни, а болезнь не обязательно вызывает антитела, которые можно обнаружить», указывает British Medical Journal.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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