Врожденный иммунитет к COVID-19 может иметь до 50 процентов людей

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Исследователи выяснили, что специфический Т-клеточный иммунитет к коронавирусу наблюдается у 20-50% лиц, ранее не имевших контакта с вирусом.

Врожденный иммунитет к коронавирусу может иметь большее число людей, чем это считалось ранее. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает издание The Guardian со ссылкой на статью в British Medical Journal.

Издание ссылается на шесть исследований, согласно которым специфический Т-клеточный иммунитет к COVID-19 наблюдался у 20-50% лиц, которые не были подвержены контакту с этим вирусом.

При этом, по мнению авторов двух исследований, такая иммунная реакция может объясняться перекрестным иммунитетом, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов.

«Взятый вместе этот корпус исследований, задокументировавший врожденный иммунный ответ на SARS-CoV-2, может побудить лиц, планирующих меры против пандемии, пересмотреть предположения по поводу того, как измерять долю населения, восприимчивого (к коронавирусу – ред.), и размах эпидемии», - говорится в статье.

Отмечается, что таким образом, в порядке рабочей гипотезы высказываются сомнения в версии, что из-за обнаружения антител от COVID-19 у сравнительно небольшого числа людей пандемия коронавируса, предположительно, будет продолжаться долго.

«Исследование представляет собой веское напоминание того, что в иммунологии очень немногое является предустановленным», - говорится в публикации.

Так, «контакт не обязательно ведет к инфицированию, инфицирование не обязательно ведет к болезни, а болезнь не обязательно вызывает антитела, которые можно обнаружить», указывает British Medical Journal.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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