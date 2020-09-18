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Коронавирус в Крыму

Власти Крыма приостановил работу почти 50 объектов из-за COVID-19

09:47 пятница, 18 сентября 2020
Власти Крыма приостановил работу почти 50 объектов из-за COVID-19

фото © Новости Крыма

Роспотребнадзор приостановил деятельность почти полусотни объектов за три месяца на срок от 30 до 90 дней.

Об этом во время заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в РК рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Часть материалов у нас находится в судах. Продолжаем ту же практику по рассмотрению материалов муниципального контроля по передаче в суд по принятию (решения по) приостановлению деятельности объектов. С июля таких приостановлений – 48. И эту работу мы будем продолжать», – рассказала Пеньковская.

Она подчеркнула, что Роспотребнадзор продолжает мероприятия, которые были введены в июле. Пеньковская напомнила, что все граждане, которые пересекают государственную границу, должны пройти лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию.

«Все граждане, которые въезжают на территорию полуострова без тестового исследования на COVID-19, должны в течение трех дней пройти лабораторное исследование, представить соответствующие результаты. С сентября мы прекратили практику увещевания и начали практику привлечения к административной ответственности таких лиц», – подчеркнула она.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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