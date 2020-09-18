В Севастополе задержали пьяную автоледи без водительского удостоверения

Полицейские выявили правонарушительницу во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бахус».

На Камышовом шоссе автоинспекторы остановили для проверки автомобиль «Ситроен» под управлением 40-летней местной жительницы. Водительского удостоверения у женщины не оказалось – по решению суда она была лишена специального права на полтора года за управление в состоянии опьянения.

На этот раз у женщины снова были явные признаки опьянения и от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Крыму в пятый раз пройдет суд над мужчиной, которого оправдывают присяжные. В Крыму Верховный суд отменил приговор 28-летнему Александру Буянову, которого обвиняют в убийстве бездомного человека.

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