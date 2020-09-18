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Происшествия

В Севастополе задержали пьяную автоледи без водительского удостоверения

Полицейские выявили правонарушительницу во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бахус».

На Камышовом шоссе автоинспекторы остановили для проверки автомобиль «Ситроен» под управлением 40-летней местной жительницы. Водительского удостоверения у женщины не оказалось – по решению суда она была лишена специального права на полтора года за управление в состоянии опьянения.

На этот раз у женщины снова были явные признаки опьянения и от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россиянин предстанет перед крымским судом за попытку подкупа инспектора ГИБДД. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы, который пытался подкупить инспектора ГИБДД.

В Крыму в пятый раз пройдет суд над мужчиной, которого оправдывают присяжные. В Крыму Верховный суд отменил приговор 28-летнему Александру Буянову, которого обвиняют в убийстве бездомного человека.

Суд приговорил крымского сержанта к 11 годам колонии за наркоторговлю. Крымский гарнизонный военный суд признал бывшего военнослужащего виновным в торговле наркотиками.

В Крым пытались завести центнер сомнительных устриц из России. 105 кг устриц из Приморского края не допустили в Крым специалисты Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.

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В Крыму установили новую вышку для блокировки украинского FM-сигнала

В Крыму установили новую вышку для блокировки украинского FM-сигнала

На севере Крыма власти установили новую вышку для блокировки сигнала украинских FM-станций.

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Губернатор Севастополя подставил главу Крыма

Между главами крымских субъектов федерации пробежала черная кошка.

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Екатеринбурженка Наталья Дикушина подобрала в Крыму котенка, который оказался настоящим морским жителем – животное любит воду и даже плавает в открытой воде.

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