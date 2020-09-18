Происшествия
В Севастополе задержали пьяную автоледи без водительского удостоверения
Полицейские выявили правонарушительницу во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бахус».
На Камышовом шоссе автоинспекторы остановили для проверки автомобиль «Ситроен» под управлением 40-летней местной жительницы. Водительского удостоверения у женщины не оказалось – по решению суда она была лишена специального права на полтора года за управление в состоянии опьянения.
На этот раз у женщины снова были явные признаки опьянения и от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», ей грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россиянин предстанет перед крымским судом за попытку подкупа инспектора ГИБДД. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы, который пытался подкупить инспектора ГИБДД.
В Крыму в пятый раз пройдет суд над мужчиной, которого оправдывают присяжные. В Крыму Верховный суд отменил приговор 28-летнему Александру Буянову, которого обвиняют в убийстве бездомного человека.
Суд приговорил крымского сержанта к 11 годам колонии за наркоторговлю. Крымский гарнизонный военный суд признал бывшего военнослужащего виновным в торговле наркотиками.
В Крым пытались завести центнер сомнительных устриц из России. 105 кг устриц из Приморского края не допустили в Крым специалисты Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.
В Крыму установили новую вышку для блокировки украинского FM-сигнала
На севере Крыма власти установили новую вышку для блокировки сигнала украинских FM-станций.
Губернатор Севастополя подставил главу Крыма
Между главами крымских субъектов федерации пробежала черная кошка.
Россиянка подобрала в Крыму водоплавающего кота видео
Екатеринбурженка Наталья Дикушина подобрала в Крыму котенка, который оказался настоящим морским жителем – животное любит воду и даже плавает в открытой воде.
Жители Крыма жалуются на отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах
Жители Крыма жалуются на массовое отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах. Не работают также мобильные приложения.
16 сентября
Процесс не остановить: крымские водохранилища продолжают мелеть
В центральной части Крыма продолжают сокращаться горизонты водохранилищ, питающих Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.