В Севастополе один посетитель бара избил другого и скрылся

В одном из баров между выпившими мужчинами произошла ссора.

Во время конфликта 38-летний местный житель избил своего 41-летнего оппонента и скрылся. После получения травм потерпевший вынужден был обратиться в медицинское учреждение за помощью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали злоумышленника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два ялтинца украли бытовую технику на 60 тысяч в магазинах Симферополя. Из супермаркетов цифровой и бытовой техники пропал ряд товаров: портативные колонки, электробритвы, диски к игровым приставкам.

Мошенник из Севастополя получил 81 млн на продаже недостроенных домов. Директор группы компаний «Любимый берег» из Севастополя отправится в исправительную колонию общего режима на 6 лет.

В Севастополе вор-рецидивист с ножом ограбил магазин. В Севастополе мужчина с ножом ограбил магазин. Задержать нарушителя помогла его супруга, сообщает пресс-служба МДВ по региону.

Крымчанину грозит восемь лет тюрьмы за грабеж. 34-летний ранее не судимый житель Ялты напал на прохожего и отнял у него мобильный телефон и крупную сумму денег.