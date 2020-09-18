Происшествия
В Севастополе один посетитель бара избил другого и скрылся
В одном из баров между выпившими мужчинами произошла ссора.
Во время конфликта 38-летний местный житель избил своего 41-летнего оппонента и скрылся. После получения травм потерпевший вынужден был обратиться в медицинское учреждение за помощью.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали злоумышленника.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
Ранее Новости Крыма сообщали:
Два ялтинца украли бытовую технику на 60 тысяч в магазинах Симферополя. Из супермаркетов цифровой и бытовой техники пропал ряд товаров: портативные колонки, электробритвы, диски к игровым приставкам.
Мошенник из Севастополя получил 81 млн на продаже недостроенных домов. Директор группы компаний «Любимый берег» из Севастополя отправится в исправительную колонию общего режима на 6 лет.
В Севастополе вор-рецидивист с ножом ограбил магазин. В Севастополе мужчина с ножом ограбил магазин. Задержать нарушителя помогла его супруга, сообщает пресс-служба МДВ по региону.
Крымчанину грозит восемь лет тюрьмы за грабеж. 34-летний ранее не судимый житель Ялты напал на прохожего и отнял у него мобильный телефон и крупную сумму денег.
COVID-19 выявлен за сутки у 24 человек в Севастополе
Медики за минувшие сутки выявили в Севастополе 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
В Крыму 79 новых заражений коронавирусом за сутки
За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.
Крым накрыло волной коронавируса, а туристы плюют на меры безопасности
В Крыму продолжается курортный сезон, тысячи отдыхающих продолжают приезжать на полуостров из разных регионов России.
Известный диджей погиб в Крыму после выступления на фестивале в Поповке
Известный российский диджей Сергей Бабин, вступавший под псевдонимом mr. Basic, скончался в Крыму от полученных в драке травм.
14 сентября
В Крыму очевидец ДТП спас жизнь ребенку
На трассе «Евпатория – Черноморское» произошло ДТП, в ходе которого пострадал ребенок.