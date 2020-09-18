В Крыму запретят фотоаппараты и духи без цифровой маркировки

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С 1 октября в Крыму будет остановлена продажа фототоваров и парфюмерии, на которых нет цифровой маркировки «Честный знак».

С 1 ноября такие же ограничения коснутся шин и покрышек, а в 2021 году — товаров легкой промышленности.

Региональный бизнес, еще не оправившийся после потерь от полной самоизоляции этой весной, которую ввели в Крыму в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, не готов к введению новых мер. Так считает председатель ассоциации «Торговля Крыма» Сергей Макеев.

«Дело в том, что в Крыму структура торговли — самая неразвитая в Российской Федерации. У нас много рынков, много магазинчиков у дома. У нас перекос в этом направлении. По крымскому предпринимателю, особенно мелкому, это ударит. Думаю, этим стоило бы заниматься в перспективе, но не тогда, когда коронавирусная проблема . Мы еще в режиме выживания находимся», — пояснил он.

Макеев считает, что необходимость маркировать товары ударит и по покупателям. Именно на потребителя, подчеркнул специалист, ляжет оплата дополнительных расходов бизнеса.

Однако чиновники настроены оптимистично. Как заверил заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ян Латышев, для предпринимателей установить новую систему будет несложно.

«И сразу могу сказать, что к удорожанию товаров это не приведет. Для крупных предприятий сумма будет больше, но в расчете на обороты затраты будут крайне незначительные», — прокомментировал чиновник.

По его словам, система маркировки «Честный знак» вводится для того, чтобы обеспечить максимальную прозрачность движения товара и рынка, исключить нелегальную продукцию.

Потребителям, как заверил наш собеседник, это выгодно: всегда хочется быть уверенным, что покупаешь качественные вещи.

За реализацию товаров без маркировки или с нарушениями, обратили внимание в Минпроме Крыма, предприниматели могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 100 тысяч рублей.

Ярко-желтый символ «Честный знак» уже можно найти на табачной продукции, лекарственных препаратах и обуви.

В тексте использованы материалы: Форпост

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