Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +25
море +24

Происшествия

В Крыму в пятый раз пройдет суд над мужчиной, которого оправдывают присяжные

08:26 пятница, 18 сентября 2020
В Крыму в пятый раз пройдет суд над мужчиной, которого оправдывают присяжные

фото © primechaniya.ru

В Крыму Верховный суд отменил приговор 28-летнему Александру Буянову, которого обвиняют в убийстве бездомного человека.

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на отца обвиняемого.

Ранее Буянова уже четыре раза оправдал суд присяжных. Первые три раза это произошло в суде города Саки, а после дело рассматривалось в Симферополе, поскольку в Саках не осталось ни одного судьи по уголовным делам, которые не вели процесс.

Вскоре будет назначена дата пятого заседания по этому делу в симферопольском суде в новом составе.

Сам подсудимый настаивает, что в день, когда его задержали оперативники, ему пришлось подписать признательные показания, поскольку в отделении его сильно избили, выбивая признание.

По версии следствия, в 2017 году Александр Буянов разбил голову бездомному Анатолию Палию, заподозрив его в покушении на мать своей подруги. Буянов отрицает свою причастность к этому преступлению.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым пытались завести центнер сомнительных устриц из России. 105 кг устриц из Приморского края не допустили в Крым специалисты Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.

На выезде из Крыма у гражданина Украины изъяли 60 тысяч долларов. Гражданин Украины пытался вывезти через пункт пропуска «Джанкой» 71 тыс долларов. Как сообщила пресс-служба Крымской таможни, мужчине позволили вывезти 10 тыс долларов, а остальные деньги изъяли.

В Крыму сотрудники полиции накрыли all inclusive наркопритон. Оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» установили, что 31-летняя жительница Красноперекопска организовала в своей квартире притон для наркопотребителей.

Прокуратура взялась за трудоустроивший насильника лагерь Евпатории. Ранее в Крыму было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования ребенка в одном из детских лагерей.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен за сутки у 24 человек в Севастополе

COVID-19 выявлен за сутки у 24 человек в Севастополе

Медики за минувшие сутки выявили в Севастополе 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 79 новых заражений коронавирусом за сутки

В Крыму 79 новых заражений коронавирусом за сутки

За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Крым накрыло волной коронавируса, а туристы плюют на меры безопасности

Крым накрыло волной коронавируса, а туристы плюют на меры безопасности

В Крыму продолжается курортный сезон, тысячи отдыхающих продолжают приезжать на полуостров из разных регионов России.

Происшествия
В Крыму очевидец ДТП спас жизнь ребенку

В Крыму очевидец ДТП спас жизнь ребенку

На трассе «Евпатория – Черноморское» произошло ДТП, в ходе которого пострадал ребенок.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации