В Крыму установили новую вышку для блокировки украинского FM-сигнала

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На севере Крыма власти установили новую вышку для блокировки сигнала украинских FM-станций.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Согласно мониторингу правозащитников, в сентябре сигнал украинских FM радиостанций зафиксирован в 12 из 19 населенных пунктов

В Красноармейском, Завете Ленинском, Соленом озере, Ермаково, Придорожном, Лобаново, Воинке можно услышать только одну украинскую радиостанцию.

В Источном, Новоалександровке, Мартыновке и Армянске – по две радиостанции, а в Предмостном – три украинских FM-радиостанции.

Возле КПВВ «Чонгар», на подконтрольной России территории полуострова, можно послушать программы пяти украинских FM-радио. Две украинские радиостанции слышно со стороны Крыма возле КПВВ «Чаплинка».

В семи населенных пунктах (Вишневка, Заречное, Джанкой, Овощное, Зеленая Нива, Красноперекопск, Ишунь) на украинских радиочастотах транслируют свои программы российские FM-станции.

При этом в 11 населенных пунктах из 19 на некоторых частотах зафиксировано одновременное вещание двух станций — украинской и российской. Это говорит о целенаправленном блокировании украинского FM радиовещания российскими станциями.

Кроме того, рядом с КПВВ «Чаплинка» на территории Крыма установлена новая телерадиовышка.

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