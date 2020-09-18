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В Крыму установили новую вышку для блокировки украинского FM-сигнала
фото © Новости Крыма
На севере Крыма власти установили новую вышку для блокировки сигнала украинских FM-станций.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
Согласно мониторингу правозащитников, в сентябре сигнал украинских FM радиостанций зафиксирован в 12 из 19 населенных пунктов
В Красноармейском, Завете Ленинском, Соленом озере, Ермаково, Придорожном, Лобаново, Воинке можно услышать только одну украинскую радиостанцию.
В Источном, Новоалександровке, Мартыновке и Армянске – по две радиостанции, а в Предмостном – три украинских FM-радиостанции.
Возле КПВВ «Чонгар», на подконтрольной России территории полуострова, можно послушать программы пяти украинских FM-радио. Две украинские радиостанции слышно со стороны Крыма возле КПВВ «Чаплинка».
В семи населенных пунктах (Вишневка, Заречное, Джанкой, Овощное, Зеленая Нива, Красноперекопск, Ишунь) на украинских радиочастотах транслируют свои программы российские FM-станции.
При этом в 11 населенных пунктах из 19 на некоторых частотах зафиксировано одновременное вещание двух станций — украинской и российской. Это говорит о целенаправленном блокировании украинского FM радиовещания российскими станциями.
Кроме того, рядом с КПВВ «Чаплинка» на территории Крыма установлена новая телерадиовышка.
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