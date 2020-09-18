В Крыму произошло «веселое» ДТП

В службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге Алушта – Судак – Феодосия вблизи села Веселое городской округ Судак произошло ДТП.

Об этом сообщили в МЧС.

К месту происшествия немедленно выехали сотрудники Судакского аварийно – спасательный отряд ГКУ РК «КРЫМ – СПАС» в количестве 4-х человек и 1 единицы техники.

— По прибытии на место происшествия спасатели выяснили, что произошло столкновение легковых автомобилей «Opel» и «Skoda». Сотрудники «КРЫМ-СПАС» был проведен комплекс мер противопожарной безопасности на месте происшествия, — сообщили министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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