В Крыму «КамАЗ» обесточил сразу три села

В Джанкойском районе полуострова «КамАЗ» оставил без электричества три населенных пункта.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго». Без света остались 750 потребителей.

По данным ГУПа, грузовик, принадлежащий сторонней компании, повредил опору ЛЭП из-за чего оказались обесточены 17 трансформаторных подстанций, и электричество перестало поступать в села Табачное, Азовское и Хлебное.

Чтобы устранить последствия происшествия на место были направлены семь сотрудников ведомства и спецтехники. Через полтора часа потребители получили электричество по резервной схеме, еще через четыре повреждения удалось полностью устранить.

Сейчас проводится расследование. Кроме того, подсчитывается ущерб, который, скорее всего, придется выплатить водителю грузовика.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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