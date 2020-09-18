Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стало известно кто в Крыму первым получит прививку от COVID ● Власти Крыма приостановил работу почти 50 объектов из-за COVID-19 ● Родившийся от инфицированной коронавирусом женщины ребенок в Симферополе не заразился ● Крым накрыло волной коронавируса, а туристы плюют на меры безопасности ● В Кремле рассказали о новом этапе самоизоляции
В Крыму 79 новых заражений коронавирусом за сутки
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За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.
59 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3573 случая новой коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2717 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 638 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3335 человек.
Выздоровевших за весь период – 2276 человек.
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