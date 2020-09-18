Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов отменил кинофестиваль «Евразийский мост» ● В Крыму для борьбы с COVID ждут «медицинский десант» из России ● В Симферополе введут новые меры из-за эпидемии коронавируса ● Крым получил первые дозы вакцины от COVID ● В правительстве Крыма выявлен еще один заболевший коронавирусом
В Кремле рассказали о новом этапе самоизоляции
фото © www.inform.kz
Оснований для самоизоляции в связи с пандемией коронавируса сейчас нет, слухи об этом - беспочвенны.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Он уточнил, что во время острой фазы борьбы с вирусом в РФ приняли все меры по мобилизации системы здравоохранения.
«Эта работа дала свои плоды. Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе», — отметил Песков.
Пресс-секретарь напомнил, что решение по снятию ограничений в каждом регионе является прерогативой глав регионов.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1,08 млн. За сутки в Крыму выявили еще 78 новых случаев заражения COVID-19. В Севастополе - 20 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе введут новые меры из-за эпидемии коронавируса. В Симферополе будут тщательнее контролировать меры противодействия COVID-19.
Крым получил первые дозы вакцины от COVID. Республика Крым получила первые 42 дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Все больше и больше: сводка по COVID в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели еще 20 человек.
Севастопольцев призывают носить маски. В Севастополе действует масочный режим в закрытых помещениях, - напомнил сегодня глава города Михаил Развожаев.
COVID-19 выявлен за сутки у 24 человек в Севастополе
Медики за минувшие сутки выявили в Севастополе 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
В Крыму 79 новых заражений коронавирусом за сутки
За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.
Крым накрыло волной коронавируса, а туристы плюют на меры безопасности
В Крыму продолжается курортный сезон, тысячи отдыхающих продолжают приезжать на полуостров из разных регионов России.
Известный диджей погиб в Крыму после выступления на фестивале в Поповке
Известный российский диджей Сергей Бабин, вступавший под псевдонимом mr. Basic, скончался в Крыму от полученных в драке травм.
14 сентября
В Крыму очевидец ДТП спас жизнь ребенку
На трассе «Евпатория – Черноморское» произошло ДТП, в ходе которого пострадал ребенок.