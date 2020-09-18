В Кремле рассказали о новом этапе самоизоляции

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Оснований для самоизоляции в связи с пандемией коронавируса сейчас нет, слухи об этом - беспочвенны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что во время острой фазы борьбы с вирусом в РФ приняли все меры по мобилизации системы здравоохранения.

«Эта работа дала свои плоды. Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе», — отметил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что решение по снятию ограничений в каждом регионе является прерогативой глав регионов.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1,08 млн. За сутки в Крыму выявили еще 78 новых случаев заражения COVID-19. В Севастополе - 20 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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