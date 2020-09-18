В Киеве направили в суд обвинение в госизмене против севастопольского депутата

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Прокуратура АР Крым и Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Севастопольского городского совета по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Следствием установлено, что «в 2014 году подозреваемый, будучи депутатом Севастопольского городского совета VI созыва, поддержал противоправные решения Верховной Рады АР Крым о проведении «общекрымского референдума», которым в свою очередь Россия пыталась легитимизировать оккупацию территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав России на правах субъекта федерации».

Таким образом, по мнению прокуратуры, «своими действиями обвиняемый нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, помогая России оккупировать полуостров».

Досудебное расследование осуществлялось управлением СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон.).

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