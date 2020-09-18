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Общество

В Керченском проливе нашли затонувший парусник XIX века

20:12 пятница, 18 сентября 2020
Керчь

Магистрант из Севастопольского государственного университета нашел в Керченском проливе древний затонувший деревянный парусник XIX века, сообщает пресс-служба вуза.

Ученый нашел остатки корабля в 200 метров от береговой линии во время погружения с аквалангом.

«В первое погружение сразу были идентифицированы мачта и остатки борта. Судно снаружи имело латунную обшивку, в связи с чем было высказано предположение, что оно могло быть военным», - рассказал ученый, отметив, что это первая подобная находка в его практике. 

Он добавил, что в ближайшие дни команда ученых планирует сделать фотографии и снять видео, а после сделать цифровую модель судна.

Как ранее сообщалось, ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в течение 2020-2021 годов планируют поучаствовать в научных исследованиях, которые пройдут в Судане, Тунисе и Сирии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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