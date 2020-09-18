В Евпатории мужчина разгромил аптеку и залез на шкафы с лекарствами

Мужчина в неадекватном состоянии разбил окно аптеки на перекрестке улиц Фрунзе и Интернациональная в Евпатории.

Видео происшествия появилось в городских группах в социальной сети «ВКонтакте».

— В ОМВД России по городу Евпатории поступило сообщение о том, что неизвестный разбил входное окно и проник в аптеку, где повредил имущество. Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. На место происшествия сотрудники полиции выехали и провели необходимые поисковые мероприятия, — подтвердила корреспонденту Новости Крыма информацию о происшествии заместитель начальника пресс-службы МВД по Республике Крым Ольга Богуславская.

Она добавила, что уже идет проверка, в рамках которой выясняются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Жители Евпатории в комментариях под видео предположили, что мужчина был очень пьян или «под наркотиками».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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