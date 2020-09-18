Странности
В Евпатории мужчина разгромил аптеку и залез на шкафы с лекарствами
Мужчина в неадекватном состоянии разбил окно аптеки на перекрестке улиц Фрунзе и Интернациональная в Евпатории.
Видео происшествия появилось в городских группах в социальной сети «ВКонтакте».
— В ОМВД России по городу Евпатории поступило сообщение о том, что неизвестный разбил входное окно и проник в аптеку, где повредил имущество. Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. На место происшествия сотрудники полиции выехали и провели необходимые поисковые мероприятия, — подтвердила корреспонденту Новости Крыма информацию о происшествии заместитель начальника пресс-службы МВД по Республике Крым Ольга Богуславская.
Она добавила, что уже идет проверка, в рамках которой выясняются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
Жители Евпатории в комментариях под видео предположили, что мужчина был очень пьян или «под наркотиками».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
На диком пляже в Крыму потерялся трехлетний ребенок. В МВД по Республике Крым поступило письмо от граждан со словами благодарности в адрес участкового уполномоченного полиции Межмуниципального отдела МВД России «Сакский» старшего лейтенанта полиции Марлена Камилева.
Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в Севастополе. Строительные леса обрушились во время ремонта фасада многоэтажного жилого дома в Севастополе, один человек получил травмы.
В Крыму произошло «веселое» ДТП. В службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге Алушта – Судак – Феодосия вблизи села Веселое городской округ Судак произошло ДТП.
На ферме в Крыму сгорели сотня свиней и 50 тонн зерна. На ферме в селе Красноярское Черноморского района произошел пожар.
В Крыму установили новую вышку для блокировки украинского FM-сигнала
На севере Крыма власти установили новую вышку для блокировки сигнала украинских FM-станций.
Губернатор Севастополя подставил главу Крыма
Между главами крымских субъектов федерации пробежала черная кошка.
Россиянка подобрала в Крыму водоплавающего кота видео
Екатеринбурженка Наталья Дикушина подобрала в Крыму котенка, который оказался настоящим морским жителем – животное любит воду и даже плавает в открытой воде.
Жители Крыма жалуются на отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах
Жители Крыма жалуются на массовое отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах. Не работают также мобильные приложения.
16 сентября
Процесс не остановить: крымские водохранилища продолжают мелеть
В центральной части Крыма продолжают сокращаться горизонты водохранилищ, питающих Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.