Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Врожденный иммунитет к COVID-19 может иметь до 50 процентов людей ● Переболевший коронавирусом крымчанин рассказал, что брать с собой в больницу ● Маски обязательны: в Севастополе ужесточают меры против COVID ● Константинов не хочет уходить на самоизоляцию ● COVID-19 выявлен за сутки у 24 человек в Севастополе
В «Артеке» - вспышка заражений коронавирусом
фото © rg.ru
В «Артеке» трое сотрудников заразились коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице международного детского центра в соцсети «ВКонтакте».
«По состоянию на 18 сентября 2020 года, из общего фактического штата работников центра – 2567 человек - за последнюю неделю выявлены три работника с положительным результатом на COVID-19. Согласно необходимому распорядку, данные сотрудники и их ближнее окружение были отстранены от работы и отправлены в лечебные учреждения на госпитализацию либо на самоизоляцию», - говорится в сообщении.
На рабочих местах данных сотрудников проведены дезинфекция и обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями с занесением информации об этом в соответствующий журнал, сообщили в «Артеке».
Издание «Подъем» на своей странице в Telegram опубликовало копию документа, подписанного заместителем руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрием Крутиковым. В постановлении говорится о существовании на территории лагеря угрозы возникновения и распространения вирусных инфекций и необходимости отстранения от работы на две недели 19 сотрудников МДЦ «Артек».
Министерство здравоохранения Республики Крым в свою очередь сообщило, что среди детей в «Артеке» нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
«По состоянию на 18 сентября, из 1018 детей, которые проходят обучение и находятся на оздоровлении в международном детском центре, нет ни одного госпитализированного в лечебное учреждение с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция», - сказано на странице регионального ведомства в Facebook.
«Артек» возобновил работу в этом году с 15 июля, но принимал на отдых и оздоровление только детей из Крыма и Севастополя. Время смен было сокращено с трех недель до двух. По расчетам властей республики, за лето в лагере должны были отдохнуть 10 тысяч детей.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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