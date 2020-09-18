Увеличат ли скоростной режим на «Тавриде» до 110 км/ч

фото © ria.ru

Скоростной режим на федеральной трассе «Таврида» могут увеличить до 110 км/ч после окончательного завершения строительства всей инфраструктуры.

Об этом сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.

«Есть предпосылки, но для этого необходимо полностью доработать дорогу, установить все знаки, надземные пешеходные переходы, стоянки. Надо полностью завершить проект. При таком условии – да, почему нет. Дорожное покрытие хорошее, никаких препятствии. Скоростной порог будет увеличиваться», - сказал он.

Ранее разрешенный скоростной лимит на трех открытых участках трассы «Таврида» от Керчи до Белогорска был увеличен до 90 км/ч. Это произошло после открытие четырехполосного движения 30 июня.

В конце августа трассу «Таврида» официально открыл президент России Владимир Путин.

Ее общая протяженность – более 250 км. Стоимость проекта составляет более 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аэропорт Симферополя сообщил о падении пассажиропотока. Пассажиропоток аэропорта Симферополь с начала года сократился на 21,7% из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Междугородные автобусы в Крыму за лето перевезли 2,7 млн пассажиров. Более 2,7 млн билетов на междугородные автобусы, курсирующие по Крыму, было продано за лето.

Названа основная причина аварий на трассе «Таврида». С начала года на трассе «Таврида» произошло 59 аварий, в которых погибли 22 человека, а 95 пострадали. Одна из основных причин ДТП – сон за рулем.

Крымтроллейбус получил 30 новых автобусов. Госпредприятие «Крымтроллейбус» получило 30 новых автобусов марки «Кавз».