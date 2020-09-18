«Титановые инвестиции» запускают станцию нейтрализации кислых стоков в Армянске

Компания «Титановые инвестиции» смонтировала оборудование станции нейтрализации кислых стоков от производственных линий своего завода в Армянске.

Реализация инвестиционного проекта позволит снизить нагрузку на окружающую природную среду до минимума и обеспечит безопасное состоянии экологии в северном Крыму.

«Согласно плана действий «дорожной карты», одной из основных задач является внедрение нового участка – станции нейтрализации кислых стоков. Суть процесса заключается в том, чтобы полностью нейтрализовать все кислые стоки, которые сбрасываются в наш кислотонакопитель, и следующим этапом – нейтрализовать содержимое кислотонакопителя», – рассказал главный технолог армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» Юрий Коломиец.

Проект на первом этапе предполагает строительство участка нейтрализации кислого стока и содержимого кислотонакопителя с гидроудалением гипса на карты хранения. Сейчас реализован первый этап первой линии нейтрализации – линии А со сбросом стоков в отвал фосфогипсохранилища. В целом нейтрализовывать стоки суспензией природного известняка предполагается на производственных линиях А, В, С и резервной D.

«После пусконаладочных работ, промышленных испытаний и отладки непрерывного производства весь сток полностью будет нейтрализован. Продукт нейтрализации – чистая вода – будет сбрасываться в кислотонакопитель и тем самым снижать кислотность в самом накопителе. Следующим этапом будет полная нейтрализация кислотонакопителя – как таковой он перестанет существовать после внедрения всего комплекса», – сообщил Коломиец.

После запуска в работу участка обезвоживания гипса уже на втором этапе проекта завод будет получать товарный продукт – белый гипс и отход – красный гипс. Строительный гипс с необходимыми для коммерческого использования данными по влажности и чистоте будет пригоден к использованию при изготовлении цемента и высококачественных строительных смесей без ущерба окружающей среде.

Завод для скорейшего исключения сброса кислого стока в кислотонакопитель принял решение до получения положительных экспертных заключений на проектно-сметную документацию приступить к отработке технологического режима нейтрализации. Предприятие завершило строительные работы по монтажу оборудования линии А и уже готово начать пусконаладочные работы для нейтрализации кислых стоков.

«Процесс-нейтрализации начинается с того, что мы принимаем кислые стоки с предприятия в реакторы. Затем на этом участке ведется приготовление суспензии известняка, которая потом откачивается в реакторы и происходит процесс нейтрализации кислых стоков. Далее проводится анализ pH, и если он удовлетворяет нормам, производится гидроудаление на карту фосфогипсохранилища», – пояснил начальник цеха СНКС Евгений Грабовецкий.

Производительность первой линии позволяет нейтрализовывать 877,59 тонн в сутки сбрасываемого кислого стока.

По итогам реализации всего проекта предусмотрено создание около 150 рабочих мест. Уже сейчас на линии А создано 22 рабочих места с последующим наполнением штата до 73 человек.

Ранее запуск комплекса по переработке кислых стоков анонсировался на 2021 год.

В октябре 2019 глава Крыма рассказал о предстоящей модернизации производственных мощностей и инфраструктуры завода. В частности, по его словам, собственник планирует построить новый цех по производству пигментного диоксида титана сульфатным способом и комплекс по производству минеральных удобрений пяти марок мощностью 216 тысяч тонн в год, а также подъездного пути от станции «Заводская» с новым примыканием к станции «Армянск».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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