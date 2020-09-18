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Коронавирус в Крыму

Стало известно кто в Крыму первым получит прививку от COVID

10:01 пятница, 18 сентября 2020

Первыми вакцину получат медики, работающие в «красной зоне», в ковидных госпиталях.

Об этом на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил замминстра здравоохранения республики Антон Лясковский.

«У них больший риск заражения, несмотря на все меры безопасности. У нас всего во всей отрасли работает около 40 тысяч медработников. Из них врачей около семи тысяч, и из них те, кто работает непосредственно с пациентами, около 80-90%. Это количество людей мы должны обезопасить в первую очередь, - пояснил Лясковский. – После того, как мы провакцинируем всех наших медицинских работников, мы будем рассматривать вопрос о вакцинации населения – так же, как мы сейчас проводим тестирование на COVID, то есть, в первую очередь это медицинские работники и декретированные группы, помимо всех, кого мы должны тестировать по требованию Роспотребнадзора».

Вторая группа, которая будет вакцинироваться в обязательном порядке – это сотрудники тех учреждений, которые интенсивно работают с людьми – различных органов исполнительной власти и муниципальных учреждений. В идеале республика должна провакцинировать все свое население, подчеркнул замминистра.

«Мы можем провести аналогию с тем, как мы каждый год проводим вакцинацию против гриппа. Если в прошлом году нормативы устанавливались не менее 40% населения, в этом году норматив увеличен до 60%, и мы его планируем выполнить. Учитывая, что контагиозность распространения этих инфекций схожа, я думаю, что к этим цифрам нам придется в ближайшие годы выходить (по коронавирусу – ред.), - отметил Антон Лясковский. – Чтобы полностью закрыть вопрос с коронавирусом, у каждого человека должен быть выработан иммунитет – либо посредством того, что он переболеет, либо посредством того, что это будет активная вакцинация».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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