Симферополь переводят на снабжение водой из скважин

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Чтобы не расходовать воду из водохранилищ, ГУП РК «Вода Крыма» переведет шесть районов северной части крымской столицы на скважины.

Об этом сообщил директор предприятия Владимир Баженов на совещании по ситуации с водоснабжением Симферополя.

«Мы работаем над локализацией системы водоснабжения северной части города. Это ГРЭС, Комсомольское, Аэрофлотская, Молодежное, Аграрное, район новой больницы им. Семашко. В планах – с помощью перемычки, которую установили ранее, отсечь эти регионы от централизованного водоснабжения из водохранилищ и перейти на местные скважины. Там высвободятся тысячи кубов воды», - отметил он.

Еще километр трубы проложат от насосной станции Веселое. Это, по информации специалиста, обеспечит водой район Москольца.

«Мы проводим масштабные работы: приступили к перекладке одного километра трубы со стороны насосной станции Веселое на Дзержинского. По окончанию этих работ мы стабилизируем северную часть Симферополя, потому что с Веселого сможем качать воду не только на улицу Маршала Жукова, но и до Москольца», - подчеркнул Баженов.

По его словам, также планируется восстановление насосной станции в районе Красной горки. В этом случае улицы Лизы Чайкиной, Гастело, Радио, Вишневая, Донская перестанут быть проблемными.

Ранее сообщалось, что горизонты водохранилищ, питающих Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы, сокращаются. Однако подача воды в крымскую столицу и районы не уменьшается за счет забора из скважин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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