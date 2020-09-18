Водный кризис
Развитие сюжета: Процесс не остановить: крымские водохранилища продолжают мелеть ● Ученые назвали стоимость кубометра искусственных осадков для Крыма ● В Крыму ужесточают пользование водой для частных хозяйств ● Симферопольское водохранилище высохло и поросло травой ● До Феодосии и Керчи протянут водовод от Северо-Крымского канала
Симферополь переводят на снабжение водой из скважин
фото © Новости Крыма
Чтобы не расходовать воду из водохранилищ, ГУП РК «Вода Крыма» переведет шесть районов северной части крымской столицы на скважины.
Об этом сообщил директор предприятия Владимир Баженов на совещании по ситуации с водоснабжением Симферополя.
«Мы работаем над локализацией системы водоснабжения северной части города. Это ГРЭС, Комсомольское, Аэрофлотская, Молодежное, Аграрное, район новой больницы им. Семашко. В планах – с помощью перемычки, которую установили ранее, отсечь эти регионы от централизованного водоснабжения из водохранилищ и перейти на местные скважины. Там высвободятся тысячи кубов воды», - отметил он.
Еще километр трубы проложат от насосной станции Веселое. Это, по информации специалиста, обеспечит водой район Москольца.
«Мы проводим масштабные работы: приступили к перекладке одного километра трубы со стороны насосной станции Веселое на Дзержинского. По окончанию этих работ мы стабилизируем северную часть Симферополя, потому что с Веселого сможем качать воду не только на улицу Маршала Жукова, но и до Москольца», - подчеркнул Баженов.
По его словам, также планируется восстановление насосной станции в районе Красной горки. В этом случае улицы Лизы Чайкиной, Гастело, Радио, Вишневая, Донская перестанут быть проблемными.
Ранее сообщалось, что горизонты водохранилищ, питающих Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы, сокращаются. Однако подача воды в крымскую столицу и районы не уменьшается за счет забора из скважин.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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