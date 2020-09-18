Севастополь получит менее 400 доз вакцины от COVID

фото © www.ukrinform.ru

Первая стандартная партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» в количестве 42 дозы прибудет в Севастополь в понедельник. До конца года город получит еще 388 доз.

Об этом сообщил первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов.

«21 сентября ожидается 42 дозы на 21 человека. Это то, что в ближайшее время. Всего планируется к поставке 388 доз на 194 человека до конца года», - пояснил чиновник на заседании оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Вакцинирование будет проходить на больничном комплексе и в первой городской больнице поименно.

«Мы сейчас определяем списки. Первая вакцина на медработников, это врачи», - уточнил Нусинов, добавив, что добровольцы среди медработников уже есть.

Республика Крым получила аналогичную партию в 42 дозы в этот понедельник. Первыми в очереди на вакцинацию в регионе также стоят медработники, которые работают в ковидных госпиталях. К концу года Крым получит партию другого типа вакцины от коронавируса, у которой менее жесткие условия хранения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Врожденный иммунитет к COVID-19 может иметь до 50 процентов людей. Исследователи выяснили, что специфический Т-клеточный иммунитет к коронавирусу наблюдается у 20-50% лиц, ранее не имевших контакта с вирусом.

Переболевший коронавирусом крымчанин рассказал, что брать с собой в больницу. Пандемия коронавируса цепко держится за земной шар, не ослабляя хватку. Крымский полуостров не стал исключением. Житель Симферополя, глава многодетного семейства, подхватив опасную заразу, попал в больницу.

Маски обязательны: в Севастополе ужесточают меры против COVID. В Севастополе из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией возвратят обязательное соблюдение масочного режима в закрытых помещениях.

COVID-19 выявлен за сутки у 24 человек в Севастополе. Медики за минувшие сутки выявили в Севастополе 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.