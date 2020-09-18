Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В «Артеке» - вспышка заражений коронавирусом ● Врожденный иммунитет к COVID-19 может иметь до 50 процентов людей ● Переболевший коронавирусом крымчанин рассказал, что брать с собой в больницу ● Маски обязательны: в Севастополе ужесточают меры против COVID ● Константинов не хочет уходить на самоизоляцию
Севастополь получит менее 400 доз вакцины от COVID
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Первая стандартная партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» в количестве 42 дозы прибудет в Севастополь в понедельник. До конца года город получит еще 388 доз.
Об этом сообщил первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов.
«21 сентября ожидается 42 дозы на 21 человека. Это то, что в ближайшее время. Всего планируется к поставке 388 доз на 194 человека до конца года», - пояснил чиновник на заседании оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Вакцинирование будет проходить на больничном комплексе и в первой городской больнице поименно.
«Мы сейчас определяем списки. Первая вакцина на медработников, это врачи», - уточнил Нусинов, добавив, что добровольцы среди медработников уже есть.
Республика Крым получила аналогичную партию в 42 дозы в этот понедельник. Первыми в очереди на вакцинацию в регионе также стоят медработники, которые работают в ковидных госпиталях. К концу года Крым получит партию другого типа вакцины от коронавируса, у которой менее жесткие условия хранения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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