Происшествия
Россиянин предстанет перед крымским судом за попытку подкупа инспектора ГИБДД
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы, который пытался подкупить инспектора ГИБДД.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«По версии следствия в июле 2020 года обвиняемый, находясь в поселке Новофедоровка Сакского района, управляя мопедом, был остановлен сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Сакский». После прохождения медицинского освидетельствования, инспектором дорожно-патрульной службы был составлен протокол об административном правонарушении по факту управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что мужчина, находясь в служебном кабинете, достал денежные средства в сумме 40 тыс рублей, положив их на стол должностному лицу в качестве взятки за непривлечение к ответственности. После этого работник правоохранительных органов сообщил о произошедшем в МО МВД России «Сакский».
Москвич обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу лично в значительном размере, за совершение заведомо незаконного бездействия. Сегодня уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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