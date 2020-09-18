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Происшествия

Россиянин предстанет перед крымским судом за попытку подкупа инспектора ГИБДД

11:48 пятница, 18 сентября 2020

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы, который пытался подкупить инспектора ГИБДД.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«По версии следствия в июле 2020 года обвиняемый, находясь в поселке Новофедоровка Сакского района, управляя мопедом, был остановлен сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Сакский». После прохождения медицинского освидетельствования, инспектором дорожно-патрульной службы был составлен протокол об административном правонарушении по факту управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что мужчина, находясь в служебном кабинете, достал денежные средства в сумме 40 тыс рублей, положив их на стол должностному лицу в качестве взятки за непривлечение к ответственности. После этого работник правоохранительных органов сообщил о произошедшем в МО МВД России «Сакский».

Москвич обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу лично в значительном размере, за совершение заведомо незаконного бездействия. Сегодня уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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