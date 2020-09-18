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Власть

Россия планирует уменьшить финансирование крымской ФЦП

14:08 пятница, 18 сентября 2020
Россия планирует уменьшить финансирование крымской ФЦП

фото © br.rbth.com

Финансирование российской «Федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя» в 2021-2022 годах будет на 20% ниже, чем планировалось ранее.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая есть в распоряжении информагентства ТАСС.

Ранее правительство России приняло решение продлить ФЦП до 2024 года. Согласно опубликованному в августе проекту закона, Минэкономразвития планировало на 2021 год финансирование в объеме 84,6 млрд рублей, в 2022-м – 91,4 млрд, в 2023-м – около 150,1 млрд, в 2024 году – почти 150 млрд рублей.

В пояснительной записке говорится, что бюджетные ассигнования на ФЦП в 2021 году составят 76,12 млрд рублей, в 2022 году – 82,26 млрд рублей. Таким образом, по сравнению с ранее утвержденными объемами, финансирование на 2021 год уменьшено на 8,46 млрд рублей, в 2022 году – на 9,14 млрд рублей. Объем средств на 2023 год планируется на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России предложило сократить расходы на Крым и Севастополь.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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