Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым накрыло волной коронавируса, а туристы плюют на меры безопасности ● В Кремле рассказали о новом этапе самоизоляции ● Аксенов отменил кинофестиваль «Евразийский мост» ● В Крыму для борьбы с COVID ждут «медицинский десант» из России ● В Симферополе введут новые меры из-за эпидемии коронавируса
Родившийся от инфицированной коронавирусом женщины ребенок в Симферополе не заразился
фото © Новости Крыма
Врачи рассказали о состоянии ребенка, рожденного зараженной коронавирусом женщиной в Симферопольском роддоме №2.
Как сообщил главврач роддома Илья Глазков, младенец здоров.
«У ребенка тест отрицательный. Ребенок хороший, прибавляет в весе, грудное вскармливание, ПЦР-тест отрицательный, взяли два теста. Один сразу после родов. Вместе с матерью лежат, от матери вирус не передался. Там же в околоплодных водах нет вируса, в эпителии родовых путей нет вируса, также нет доказательств, что вирус есть в молоке. Женщина просто мылом моет грудь к кормлению и кормит ребенка, носит маску», – сообщил Глазков.
Женщина также чувствует себя хорошо. «Если придет отрицательный посев (на наличие коронавируса), то сегодня выпишем», – пояснил главврач.
Женщина с подтвержденным коронавирусом впервые в Крыму родила ребенка в начале сентября. Роды приняли сотрудники Симферопольского роддома №2.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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