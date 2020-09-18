Родившийся от инфицированной коронавирусом женщины ребенок в Симферополе не заразился

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Врачи рассказали о состоянии ребенка, рожденного зараженной коронавирусом женщиной в Симферопольском роддоме №2.

Как сообщил главврач роддома Илья Глазков, младенец здоров.

«У ребенка тест отрицательный. Ребенок хороший, прибавляет в весе, грудное вскармливание, ПЦР-тест отрицательный, взяли два теста. Один сразу после родов. Вместе с матерью лежат, от матери вирус не передался. Там же в околоплодных водах нет вируса, в эпителии родовых путей нет вируса, также нет доказательств, что вирус есть в молоке. Женщина просто мылом моет грудь к кормлению и кормит ребенка, носит маску», – сообщил Глазков.

Женщина также чувствует себя хорошо. «Если придет отрицательный посев (на наличие коронавируса), то сегодня выпишем», – пояснил главврач.

Женщина с подтвержденным коронавирусом впервые в Крыму родила ребенка в начале сентября. Роды приняли сотрудники Симферопольского роддома №2.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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