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Водный кризис

Процесс не остановить: крымские водохранилища продолжают мелеть

16:47 пятница, 18 сентября 2020
Процесс не остановить: крымские водохранилища продолжают мелеть

фото © Крым.реалии

В центральной части Крыма продолжают сокращаться горизонты водохранилищ, питающих Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.

Об этом заявил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании по ситуации с водоснабжением Симферополя.

«Мы имеем на сегодня в Аянском 1,359 миллиона кубометров, в Симферопольском – 6,13 миллиона кубометров, а в Партизанах уже меньше шести миллионов – 5,952 миллиона кубометров. Это не позволяет нам поднять столько, сколько хотелось бы. Поэтому за истекшие сутки 17 сентября мы подняли со всех водохранилищ всего 75 тысяч кубов воды», - пояснил Баженов.

Тем не менее, суммарная подача воды в город и районы пока не уменьшается, поскольку дефицит воды удается компенсировать забором из скважин.

«Наша артезианская вода пока уверенно поступает, 49,5 тысячи мы перекачали, поэтому суммарная подача воды не сокращена», - подчеркнул руководитель «Воды Крыма».

Ранее, как сообщалось, график подачи воды в некоторых районах Симферополя будет сокращен на один час. Кроме того, в некоторых районах будет еще больше снижено давление. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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