Прогноз погоды в Крыму на пятницу 18 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 18 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый, ветер (местами порывы 15-20 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в западных и восточных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (В центральных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, ветер (местами порывы 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, ветер (местами порывы 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами порывы 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 25, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 94 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 77 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 23, ночью около 21 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 92 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью около 20 градусов. Ветер восточный 22 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 24, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 98 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 68 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью около 16 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 23, в Керчи - 23, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 25, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 23, в Сочи - 25, в Турции - 28, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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