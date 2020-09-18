Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Маски обязательны: в Севастополе ужесточают меры против COVID ● Константинов не хочет уходить на самоизоляцию ● COVID-19 выявлен за сутки у 24 человек в Севастополе ● За сутки в Крыму скончались два пациента с COVID-19 ● Крымчане жалуются на организацию питания ковидных больных
Переболевший коронавирусом крымчанин рассказал, что брать с собой в больницу
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Пандемия коронавируса цепко держится за земной шар, не ослабляя хватку. Крымский полуостров не стал исключением. Житель Симферополя, глава многодетного семейства, подхватив опасную заразу, попал в больницу.
Испытав на себе все нюансы больничной жизни, мужчина решил облегчить жизнь другим. На своей страничке в Facebook он разместил пост — «Советы тем, кто окажется в больнице, выделенной под людей, схвативших коронавирус».
В инструкции всего 9 пунктов, — пишет КП-Крым.
В палате нужен минимум вещей.
Ложку, вилку, кружку и чашку – лучше иметь свои.
Захватите из дома тройник или удлинитель для подзарядки ноутбука, телефона и других гаджетов.
Если вы курящий, то закупите сразу двухнедельный запас сигарет. В больнице не принимают для передачи табачные изделия и скоропортящиеся продукты. Да и само курение запрещено.
Возьмите туалетную бумагу, салфетки, полотенца для тела и рук.
Не забудьте стиральный порошок или хозяйственное мыло, мыло для рук.
В больнице пригодятся резиновые тапочки.
Не помешает и плед, хотя можно и обойтись.
Не берите с собой дорогие сердцу книги. Они останутся здесь.
Почему? Да, в больницах уже и так большая коллекция книг на любой вкус и цвет.Дело в том, что в день выписки у вас изымают все вещи, включая одежду, а вам выдают халат. Носильные вещи отправляют в термообработку. Сотовые телефоны, ноутбуки, зарядные устройства, удлинители и все прочие вещи подвергают длительному кварцеванию. Книги тоже кварцуют — каждую страницу/разворот по 1,5 часа, поэтому любимые романы и повести приходится оставлять в больничных стенах.
Затем все вещи, прошедшие обработку, возвращаются владельцам в выпускающем блоке, где они, выздоровевшие переодеваются перед выходом в свет.
— Все оставшиеся продукты, чай, сахар и прочую провизия запрещается выносить за пределы больницы, — сообщает автор. — Те, кого выписывают, приносят продукты питания, средства гигиены, книги в своеобразную «корзину взаимовыручки».
Напоследок крымчанин дает напутствие: — Будьте здоровы! Соблюдайте дистанцию, носите маски. Ну, а если попали уж, то ведите себя спокойно. Врачи очень вежливы и терпеливы, корректны и работают профессионально.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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