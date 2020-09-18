Переболевший коронавирусом крымчанин рассказал, что брать с собой в больницу

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Пандемия коронавируса цепко держится за земной шар, не ослабляя хватку. Крымский полуостров не стал исключением. Житель Симферополя, глава многодетного семейства, подхватив опасную заразу, попал в больницу.

Испытав на себе все нюансы больничной жизни, мужчина решил облегчить жизнь другим. На своей страничке в Facebook он разместил пост — «Советы тем, кто окажется в больнице, выделенной под людей, схвативших коронавирус».

В инструкции всего 9 пунктов, — пишет КП-Крым.

В палате нужен минимум вещей.

Ложку, вилку, кружку и чашку – лучше иметь свои.

Захватите из дома тройник или удлинитель для подзарядки ноутбука, телефона и других гаджетов.

Если вы курящий, то закупите сразу двухнедельный запас сигарет. В больнице не принимают для передачи табачные изделия и скоропортящиеся продукты. Да и само курение запрещено.

Возьмите туалетную бумагу, салфетки, полотенца для тела и рук.

Не забудьте стиральный порошок или хозяйственное мыло, мыло для рук.

В больнице пригодятся резиновые тапочки.

Не помешает и плед, хотя можно и обойтись.

Не берите с собой дорогие сердцу книги. Они останутся здесь.

Почему? Да, в больницах уже и так большая коллекция книг на любой вкус и цвет.Дело в том, что в день выписки у вас изымают все вещи, включая одежду, а вам выдают халат. Носильные вещи отправляют в термообработку. Сотовые телефоны, ноутбуки, зарядные устройства, удлинители и все прочие вещи подвергают длительному кварцеванию. Книги тоже кварцуют — каждую страницу/разворот по 1,5 часа, поэтому любимые романы и повести приходится оставлять в больничных стенах.

Затем все вещи, прошедшие обработку, возвращаются владельцам в выпускающем блоке, где они, выздоровевшие переодеваются перед выходом в свет.

— Все оставшиеся продукты, чай, сахар и прочую провизия запрещается выносить за пределы больницы, — сообщает автор. — Те, кого выписывают, приносят продукты питания, средства гигиены, книги в своеобразную «корзину взаимовыручки».

Напоследок крымчанин дает напутствие: — Будьте здоровы! Соблюдайте дистанцию, носите маски. Ну, а если попали уж, то ведите себя спокойно. Врачи очень вежливы и терпеливы, корректны и работают профессионально.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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