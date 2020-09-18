Происшествия
Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в Севастополе
Строительные леса обрушились во время ремонта фасада многоэтажного жилого дома в Севастополе, один человек получил травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского управления МЧС, передает «Новый Севастополь».
«Пострадавший с травмами средней степени тяжести передан сотрудникам «скорой помощи», – сообщили спасатели.
Мужчина был доставлен в больницу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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