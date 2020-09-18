Происшествия
На ферме в Крыму сгорели сотня свиней и 50 тонн зерна
На ферме в селе Красноярское Черноморского района произошел пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Ночью в чрезвычайное ведомство поступило сообщение о пожаре. На месте происшествия пожарные выяснили, что горит кровля свинофермы.
«Огонь пришлось тушить около четырех часов. Процесс осложнялся сильным задымлением и темным временем суток. В результате огнем уничтожено 100 голов свиней и 50 тонн зерна. Площадь пожара составила 500 квадратных метров», - отметили специалисты.
В ведомстве добавили, что причины пожара выясняют эксперты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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