На диком пляже в Крыму потерялся трехлетний ребенок

В МВД по Республике Крым поступило письмо от граждан со словами благодарности в адрес участкового уполномоченного полиции Межмуниципального отдела МВД России «Сакский» старшего лейтенанта полиции Марлена Камилева.

Женщина по имени Ольга Б., которая недавно отдыхала в Крыму, в своем письме рассказала о ситуации, с которой столкнулись туристы на диком морском пляже недалеко от поселка Штормовое Сакского района.

Отдыхающие обнаружили потерявшегося 3-летнего ребенка, который был напуган и постоянно плакал. Незамедлительно прибывший по их звонку сотрудник полиции, по отзыву автора письма, очень грамотно и дружелюбно поговорил с мальчиком, как хороший психолог успокоил его.

После этого участковый полицейский, связавшись с коллегами, быстро установил возможное местонахождение матери малыша, которая в это время искала своего сына совсем в другом месте, обходя улицы близлежащего поселка.

В короткое время юный путешественник был возвращен в гостиницу, где на время отпуска проживал вместе с мамой. Выяснилось, что он самостоятельно ушел далеко от нее вдоль по пляжу, бегая по песку за морскими чайками.

Помимо взволнованной матери ребенка, Марлена Камилева горячо поблагодарили также остальные туристы, которые не могли самостоятельно разрешить ситуацию с потерявшимся малышом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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