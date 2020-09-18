На 8-10 градусов ниже: на Крым идет холодный фронтальный раздел

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На выходных в Крыму резко похолодает, предупреждает пресс-служба МЧС РК.

По прогнозам синоптиков, холодный фронтальный раздел понизит температуру воздуха в Крыму на 8-10 градусов, минимальные температуры воздуха ожидаются на уровне +5…+10 градусов, на побережье до +15 градусов.

Максимальные температуры будут от +18 до +23. Кроме этого, уже в пятницу на полуострове ожидаются дожди.

В министерстве добавили, что при таких погодных условиях возникает большой риск происшествий на открытых водоемах, а также аварий на маломерных судах в Черном и Азовском морях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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