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Коронавирус в Крыму

Маски обязательны: в Севастополе ужесточают меры против COVID

Маски обязательны: в Севастополе ужесточают меры против COVID

фото © rbc.ru

В Севастополе из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией возвратят обязательное соблюдение масочного режима в закрытых помещениях.

Соответствующие изменения в указ поручил внести врио губернатора города Михаил Развожаев во время оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Глава города отметил, что на протяжении нескольких месяцев эта мера оставалась рекомендацией, поскольку ситуация с заболеваемостью была стабильна и люди себя «ощущали достаточно спокойно». Теперь ношение маски в закрытых помещениях, транспорте, объектах торговли и учреждениях культуры снова станет обязательным.

«Мы не будем ничего закрывать, не будем ограничивать, не будем делать ограниченную продажу билетов на все мероприятия. Но маски должны быть обязательно, это надо контролировать, - поручил Развожаев. – Поэтому прошу всех, у кого есть подведомственные учреждения, соответствующим образом отработать и дать такие указания. Что касается бизнеса, торговли и так далее в закрытых помещениях, у нас, не нужно забывать, предусмотрены штрафные санкции за нарушение режима повышенной готовности. Если что, напоминаю, для юридических лиц это от 100 до 300 тысяч рублей».

Врио губернатора выразил надежду, что статистика, которую люди видят и «совершенно очевидное нежелание вводить какие-то ограничительные меры» побудят жителей города ответственно отнестись к ношению масок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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