Лавров заявил, что США хотели провести в Крыму второй референдум

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «в США понимали, что крымчане хотели вернуться в РФ, но просили провести на полуострове повторный референдум для соблюдения приличия».

Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в интервью телеканалу RTVI.

Он рассказал, что после крымского референдума в 2014 году в Жене состоялась встреча с тогдашними госсекретарем США Джоном Керри, главой европейской дипломатии Кэтрин Эштон и главой МИД Украины Андреем Дещицой. Все они одобрили заявление, в котором Москва, Вашингтон и Брюссель приветствовали обязательства Киева осуществить децентрализацию в стране с участием всех областей Украины.

«Потом эту бумагу «забыли» американцы, Евросоюз и уж тем более Украина. Тогда на этой встрече Джон Керри мне сказал, что все понимают, что Крым российский, что народ Крыма хотел вернуться, но мы так быстро провели референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий. Попросил переговорить с президентом Владимиром Путиным, организовать еще один референдум, объявить его заранее, пригласить международных наблюдателей, сказал, что поддержат их направление туда. Результат будет таким же, но мы как бы соблюдем приличия», - пояснил Лавров.

Он добавил, что «во время референдума в Крыму находились многие политические деятели из Европы в своем личном качестве, так как ОБСЕ и другие структуры находятся под контролем Запада». Поэтому, продолжил Лавров, «если бы Россия обратилась к ним (политический деятелям), то процедура согласования наблюдения не закончилась бы никогда».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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