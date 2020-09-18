Крымские футболисты в субботу разыграют Суперкубок КФС-2020

Матч за Суперкубок Крымского футбольного союза состоится в субботу, 19 сентября.

Как сообщила пресс-служба КФС, матч пройдет между действующим чемпионом Премьер-лиги КФС футбольным клубом «Евпатория» и обладателем Кубка КФС – молодежненской «Крымтеплицей».

«Матч за Суперкубок КФС-2020 пройдет на стадионе «Крымтеплица» и начнется в 17 часов. Рассудит команды бригада рефери во главе с Олегом Лапишко из Симферополя. Согласно регламенту матча, если основное время поединка завершится вничью, то для выявления победителя сразу будет назначена серия послематчевых пенальти», – говорится в сообщении.

В КФС отметили, что в соответствии с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, на матч будет допущено не более 10% зрителей от общей вместимости стадиона. Перед входом на стадион будет осуществляться термометрия. Зрители на трибунах должны придерживаться всех рекомендаций Роспотребнадзора и местных органов власти в части соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Матч будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Крымского футбольного союза.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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