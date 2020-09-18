«Крымэнерго» заменит 20 тысяч старых счетчиков «умными»

Госпредприятие «Крымэнерго» проведет замену старых приборов учета потребления электроэнергии в 20 тысячах квартир за 300 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба «Крымэнерго», всего необходимо заменить более 900 тыс счетчиков.

«Реализация данной программы будет осуществляться поэтапно, в этом году на закупку приборов учета и систем предприятием заложено 300 млн рублей, что позволит нам оснастить около 20 тысяч квартир «умными» счетчиками», – говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что «Крымэнерго» обеспечивает электроэнергией 876 тысяч бытовых абонентов и более 27 тысяч потребителей – юридических лиц, имеющих более 60 тысяч точек учета, что составляет почти 930 тыс приборов учета, для их полной замены предприятию необходимо около 10 млрд рублей. В первую очередь замены требуют приборы учета в районах, где уровень потерь энергоресурса наиболее высокий.

Как сообщил заместитель генерального директора по взаимодействию с потребителями – коммерческий директор ГУП РК «Крымэнерго» Валерий Сергеев, речь идет об установке «умных» счетчиков.

«Новые системы позволят нам полностью контролировать зону нашего обслуживания и исключить случаи хищения электроэнергии, – сказал Сергеев. – «Умные» приборы учета дают возможность удаленно ограничивать подачу электроэнергии для злостных неплательщиков, передают данные о потреблении электроэнергии и в случае отсутствия напряжения моментально передается на диспетчерский пункт информация, где произошло отключение».

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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