Крымчане массово пошли за микрозаймами

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В Республике Крым в части выполнения установленных целевых показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществлен ряд мероприятий, позволивших выполнить установленные целевые показатели некоторых региональных проектов.

Об этом сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Так, на сегодняшний день по региональному проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» целевой показатель по количеству выданных займов субъектам, получившим льготное финансирование составил 120%. Предоставлено 379 микрозаймов на общую сумму 834 млн руб.

По региональному проекту «Акселерация субъектов МСП» по достижению целевого показателя в части создания условий для увеличения численности, занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку составил 184% от доведенного итога в 2020 году. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан — 6,8 тыс. человек.

В части выполнения регионального проекта «Популяризация предпринимательства» мероприятия целевого показателя по созданию новых субъектов МСП составил 92%.

По региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» целевой показатель относительно количества крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в 2020 году, установлен в 14 единиц. Фактический показатель на сегодняшний день в доведении грантовой поддержки составил 19 единиц на сумму 47,5 млн руб.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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