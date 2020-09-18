Несмотря на эпидемию, в Крыму проходят массовые мероприятия без мер дистанцирования | фото © Ялта-24

В Крыму продолжается курортный сезон, тысячи отдыхающих продолжают приезжать на полуостров из разных регионов России.

Власти и не скрывают, что количество вновь заболевающих COVID-19 в республике стабильно растет. И это несмотря на то, что, по сообщению минздрава, «на территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса». Дело в том, что их никто не соблюдает. Крымчане готовятся к худшему...

Мы узнали про обстановку на российском курорте из уст местных жителей и чиновников.

Количество заразившихся COVID-19 в Крыму стремительно увеличивается. В день сейчас заражается больше 70 человек (15 сентября новых случаев было 75, 14 сентября – 77). Разница с весенним периодом, когда действовал карантин, колоссальная – тогда заболевало 5-7 человек в день. Еще две недели назад, как следует из официальной статистики, в день фиксировалось 45 случаев заболевания. Общее количество заболевших с начала пандемии в РК – 3416 (умерших 43).

Больницы полуострова перепрофилируют в коронавирусные госпитали. 15 сентября на заседании оперативного штаба первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым Ольга Растригина сообщила, что «в медицинских организациях развернуто 1208 коек для лечения коронавирусной инфекции, их них 252 койки развернуты в течение последних двух недель в связи ростом количества заболевших». По словам чиновницы, «с учетом текущей динамики, запланировано увеличение коечного фонда» для таких пациентов.

Замдиректора Крымского центра медицины катастроф Галина Буглак 10 сентября на местном радио привела пессимистичные данные: «Мы отмечаем высокий уровень заболеваемости, и наши люди работают в экстремальных условиях, с запредельными нагрузками. Сейчас вся система здравоохранения Крыма проходит проверку на прочность. Мы отработали схему переброски бригад «скорой помощи» по Крыму, когда из регионов с меньшим количеством вызовов вроде Джанкоя или Красноперекопска, мы переводим сотрудников на Южный берег Крыма, где потребность в них выше».

Но даже такую тревожную статистику местные жители считают заниженной. Станислав И. сообщает в соцсети: «Количество заболевших в Крыму и Севастополе в сутки достигло 96! Интересно, сколько еще будет продолжаться этот «пир во время чумы»? Безудержный курортный сезон, занятия в школах, массовые празднества, обычная работа поликлиник, магазинов и т.п. – и все без масочного режима и каких-либо предосторожностей!»

Алена, Симферополь: «С каждым днем все больше заболевших среди знакомых, а у вас изо дня в день одни и те же цифры! Для кого этот цирк со статистикой? Кинотеатры, кафе, спортивные секции – все работает, какие противоэпидемические меры? Где?»

Алина В. из г. Симеиз обращается к властям региона: «Ужесточите контроль за исполнением требований Роспотребнадзора! Наши медики не выстоят, сейчас будет нахлест сезонной заболеваемости на ковид, плюс работающие сады-школы-кружки, и к ноябрю ситуация будет не очень. Если не закрываемся, нужно усилить контроль!».

Журналисты связались с жительницей Судака Ксенией, которая обрисовала нам ситуацию в городе:

– Отдыхающих в этом году действительно больше, по ощущениям, в два раза. Но мы не сетуем, ведь благодаря им пополняется казна города. Да и местное население заработает себе копеечку, а то цены у нас заоблачные, а зарплаты мизерные. Опасения заразиться, у нас, конечно, есть, но пугает не сама болезнь, а то, что у нас на 32 000 населения в больнице всего 5 аппаратов ИВЛ. Что касается мер предосторожности, то в госучреждениях маски носят обязательно и сотрудники, и посетители. В магазинах в масках ходят только работники, а среди покупателей, к сожалению, маски надевают единицы. Дистанция соблюдается в обязательном порядке опять же в госучреждениях и аптеках, а вот в поликлинике не предусмотрели даже ограничители для соблюдения дистанции, и, кроме термометрии, ничего не делают, даже не контролируют ношение масок посетителями!

Екатерина Г. из Севастополя делится:

– У нас в городе никаких масок и перчаток не видно, лишь изредка встретишь кого-то в маске. Мы сами стараемся ездить на море в места, где можно держаться от людей на расстоянии, в общественном транспорте не ездим. Мне боязно за ребенка и престарелых родителей. А так жизнь в городе ничем не отличается от той, которая была до пандемии...Только людей больше приехало.

Несмотря на рост количества заболевших, в конце августа – начале сентября в Крыму прошел ряд многолюдных мероприятий, например, в Ялте «Кубок мира по хайдайвингу», а в Керчи – День города. При этом отзывы самих отдыхающих в Крыму, если посмотреть известные порталы, в большинстве своем положительные. Туристы восхищаются природой полуострова, а многие даже сервисом в отелях. Из отрицательных моментов кого-то из приезжих возмутили грязные пляжи, отсутствие туалетов на набережных при толпах народа и т.д. Подцепили ли они заразу на российском курорте, туристы узнают позже, вернувшись в свой регион.

В тексте использованы материалы: МК

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