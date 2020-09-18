Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 выявлен за сутки у 24 человек в Севастополе ● За сутки в Крыму скончались два пациента с COVID-19 ● Крымчане жалуются на организацию питания ковидных больных ● Стало известно кто в Крыму первым получит прививку от COVID ● В Крыму 79 новых заражений коронавирусом за сутки
Константинов не хочет уходить на самоизоляцию
фото © Новости Крыма
Крым больше не может себе позволить халатно относиться к соблюдению мер безопасности из-за COVID, так же, как не может еще раз уйти на самоизоляцию, поскольку это может окончательно погубить отдельные отрасли экономики.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.
«Мы «переехали» на другие цифры: если раньше было 20-30 зараженных, сейчас 50, 70 и выше. Эта цифра, конечно, нас уже настораживает. И, безусловно, опыт других регионов уже показывает, что мы расслабились, скажем откровенно, в мерах предосторожности. Сегодня очевидна совершенно простая вещь, которая должна дойти до каждого: мы не можем себе больше позволить таких вольностей, как изоляция. Это будет губительно для экономики, и можем не оправиться или начнем терять какие-то отрасли и предприятия, которые уже не восстановятся никогда», - отметил Константинов.
Резкий рост заболеваемости коронавирусом, по мнению председателя Госсовета республики, опасен еще и для крымского здравоохранения.
«Люди (с COVID – ред.) попадают в больницы, им нужны палаты, места – а нет этих мест. Мы не можем себе позволить (дальнейший рост заболеваемости – ред.), у нас задохнется здравоохранение, у нас нет такого количества врачей. До этого ни в коем случае нельзя доводить, - предупредил он. – Роспотребнадзор назвал те меры предосторожности, умнее которых никто ничего не придумал: носить маски, держать дистанцию – вот это надо соблюдать».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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