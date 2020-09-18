Константинов не хочет уходить на самоизоляцию

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Крым больше не может себе позволить халатно относиться к соблюдению мер безопасности из-за COVID, так же, как не может еще раз уйти на самоизоляцию, поскольку это может окончательно погубить отдельные отрасли экономики.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы «переехали» на другие цифры: если раньше было 20-30 зараженных, сейчас 50, 70 и выше. Эта цифра, конечно, нас уже настораживает. И, безусловно, опыт других регионов уже показывает, что мы расслабились, скажем откровенно, в мерах предосторожности. Сегодня очевидна совершенно простая вещь, которая должна дойти до каждого: мы не можем себе больше позволить таких вольностей, как изоляция. Это будет губительно для экономики, и можем не оправиться или начнем терять какие-то отрасли и предприятия, которые уже не восстановятся никогда», - отметил Константинов.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом, по мнению председателя Госсовета республики, опасен еще и для крымского здравоохранения.

«Люди (с COVID – ред.) попадают в больницы, им нужны палаты, места – а нет этих мест. Мы не можем себе позволить (дальнейший рост заболеваемости – ред.), у нас задохнется здравоохранение, у нас нет такого количества врачей. До этого ни в коем случае нельзя доводить, - предупредил он. – Роспотребнадзор назвал те меры предосторожности, умнее которых никто ничего не придумал: носить маски, держать дистанцию – вот это надо соблюдать».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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