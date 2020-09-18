Какой сегодня праздник 18 сентября

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Сегодня, 18 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти погибших мотоциклистов

Традиция отмечать эту скорбную дату появилась после резонансной трагедии, случившейся 16 сентября 2008 года в Симферополе. Тогда несущийся со скоростью без малого 200 км/ч на «Бентли Континенталь» сын экс-депутата и миллионера Иосифа Файнгольда - Виталий Файнгольд - не пропустил мотоцикл Suzuki, ехавший по главной дороге. Мотоцикл взорвался от мощного удара. 25-летняя Анна Мишуткина, находящаяся за рулем мотоцикла, погибла на месте, у нее осталась маленькая дочь.

День похорон Анны Мишуткиной - 18 сентября - стал ежегодным днем памяти всех погибших байкеров.

В странах СНГ во многих городах в этот день мотоциклисты организованными колонами проезжают по центральным улицам, собираются на центральных площадях и зажигают свечи. Многие посещают в церковь и отправляют панихиды. Грустная минута молчания сменяет рев мощных двигателей.

Идея понравилась байкерам разных стран, и такое мероприятие стали проводить организованно во всех уголках земного шара.

Международный день электронной книги (International Read an eBook Day)

Международный день чтения электронных книг, также известный как просто день чтения электронных книг, отмечается 18 сентября каждого года. Он был инициирован американской компанией OverDrive, Inc., которая специализируется дистрибуции электронных книг, аудиокниг, музыки и видео.

В 2014 году OverDrive запустила праздник День чтения электронных книг, чтобы продвигать чтение на цифровых устройствах. Электронные книги — отличное изобретение. Они позволяют нам никогда не расставаться с любимыми историями и читать их в любое время и в любом месте. С помощью электронной книги, смартфона или планшета вы можете наслаждаться отличной книгой, лежа на диване в гостиной или путешествуя на самолете. Они помогают сэкономить место в чемодане или ручной клади и могут быть доступны простым нажатием кнопки.

Если вы хотите принять участие в Международном дне чтения электронных книг, все, что вам нужно сделать, это отложить бумажную книгу, которую вы сейчас читаете, и начать читать электронную книгу.

Кумоха осенняя

18 сентября православная церковь вспоминает пророка Захария и его жену, Праведную Елисавету - родителей Иоанна Крестителя. Они, будучи праведными перед Богом и беспорочно всем Господним уставам и заповедям поступая, долгое время оставались бездетными. Но однажды Захарию явился архангел Гавриил и возвестил о будущем рождении у него сына, которому суждено выполнить великую миссию - приготовить людей к пришествию Спасителя.

Также сегодня, 18 сентября, отмечают такие праздники:

- Всемирный день мониторинга качества воды (World Water Monitoring Day)

- День памяти святого пророка Захарии и святой праведной Елисаветы

- День секретаря в России

- День отмочки хвостов

- День запахов пряностей для глинтвейна

- День первой любви (First Love Day) в США

- День уважения (National Respect Day) в США

- День чизбургера (National Cheeseburger Day) в США

- День козинаков из риса (National Rice Krispies Treat Day) в США

- День школьного рюкзака (National School Backpack Awareness Day) в США

- День астрономии в Армении

- День независимости Чили

- День национальной музыки Азербайджана

- День объятий отправителя поздравительной открытки (Hug A Greeting Card Writer Day) в США

- День распространения информации о ВИЧ/СПИД и старении (National HIV/AIDS and Aging Awareness Day) в США

Сегодня именины празднуют: Петр, Давид, Федор, Афанасий, Урван, Захар, Максим, Денис, Ираида, Елизавета, Глеб, Авдей (Авдий), Авид, Вевея, Еввентий (Ювентин), Медимн, Раиса, Сарвил, Фивея, Фифаил.

Что происходило 18 сентября в прошлые годы

96 - в результате заговора гибнет император Домициан, новым римским императором стал Марк Кокцей Нерва (основатель династии Антонинов и первый из «Пяти хороших императоров»).

1698 - таинственный узник, известный как «Железная маска» переведен в Бастилию (многие считают что под маской был брат-близнец Людовика XIV, есть также мнение что это был генерал Вивьен де Булонд, покрывший позором себя и французскую армию во время Девятилетней войны).

1793 - Джордж Вашингтон, будучи Президентом США, заложил первый камень в основание Капитолия (местопребывание Конгресса США).

1947 - в США образована секретная служба при федеральном правительствеЦРУ.

1965 - государственным заповедником стал остров Хортица (самый большой остров на Днепре).

1976 - в Китае прошли похороны «великого крмчего» Мао Цзэдуна.

1980 - в космос отправился первый кубинец (запуск с Байконура Союз-38).

1981 - польское руководство получило предупреждение со стороны Москвы о том что в стране растут антисоветские настроения.

1990 - русский писатель А. И. Солженицын опубликовал статью «Как нам обустроить Россию?» в «Комсомольской правде».

1998 - основана ICANN (международная организация созданная при участии правительства США, занимается урегулированием вопросов связанных с доменными именами, IP-адресами и интернетом в целом).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 сентября. Какие праздники будут завтра?

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