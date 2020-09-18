Бизнес
Интернет-провайдеры в Крыму объявили о повышении цен
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Интернет-провайдеры в Крыму вынуждены повысить цены на услуги из-за реализации мер «пакета Яровой».
Об этом сообщила пресс-служба мининформа Крыма.
«Крымские интернет-провайдеры и операторы связи планируют повысить цены на свои услуги. Данная мера связана с расходами на исполнение норм федерального законодательства о противодействии терроризму. Так, например, оператор связи ООО «Миранда-медиа» информирует о том, что с 1 октября в зависимости от тарифного плана ежемесячный платеж для клиентов «Миранда-медиа» увеличится максимум на 100 рублей и составит от 390 до 590 рублей в месяц в зависимости от скорости интернета», – говорится в сообщении.
По словам генерального директора «Миранда-медиа» Арчила Бесаева, тарифы на услуги оператора связи все равно останутся ниже, чем в России.
«Согласно нормам федерального законодательства о противодействии терроризму операторы связи обязаны создать телекоммуникационную инфраструктуру для хранения всей информации за последние 30 суток. Это требует больших вложений от телекоммуникационных компаний и поднятие тарифа не компенсирует даже половины затрат, которые понесут операторы», – пояснил он.
По словам директора компании, повышение тарифов будет разовым.
Пакетом антитеррористических законов, внесенных в Госдуму депутатом Ириной Яровой и принятым несколько лет назад, предусмотрено, что интернет-провайдеры обязаны хранить все переданные через них сообщения и файлы 30 суток. Операторы сотовой связи должны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, SMS, изображений, видеосообщений и прочего в течение трех лет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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